Adicciones, educación y salud, encabezan las preocupaciones de los salteños

Números alarmantes. El equipo del Programa Comunitario del Hospital San Bernardo realizó un trabajo de investigación con 380 familias de la zona oeste donde manifestaron sus inquietud en materia de políticas públicas. Adicciones, salud y educación son sus principales preocupaciones.

“Ocho de cada diez personas residentes en la zona oeste de la capital salteña considera a las adicciones como un problema que afecta a la población de su barrio”, es una de las conclusiones de las encuestas realizadas en agosto en los barrios de la zona oeste.

Los indicadores socio sanitarios alertaron sobre dificultades en el nivel educativo alcanzado, el impacto del trabajo no registrado y la cobertura de obras sociales. La mitad de las personas que viven en contextos precarios y sufren adicciones no accedieron a tratamientos terapéuticos. En tanto que el 58% de las personas mayores de 15 años que residen en condiciones de vulnerabilidad económica no inició los estudios secundarios.







El trabajo reveló que cerca de la mitad de los encuestados considera que las enfermedades respiratorias son el principal problema de salud en su familia, en tanto que el 48% de los consultados sufre problemas visuales, por lo que la demanda de servicios integrales de salud fueron claramente direccionados.

Sobre el Programa

El Programa Comunitario fue revitalizado en 2016 y desde entonces viene trabajando en forma sostenida, teniendo entre sus objetivos el desarrollo de un sistema de información permanente para quienes diseñan, implementan y gestionan políticas públicas para la prevención, promoción y asistencia de la salud integral.

El equipo de trabajo está integrado por profesionales de la salud y las ciencias sociales, con trayectoria en temas de salud comunitaria, salud intercultural, participación comunitaria; y acompañamiento y abordaje en situaciones de sufrimiento social.