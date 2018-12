Intentaron abusar de una salteña en estado de ebriedad en un hotel alojamiento céntrico

Ayer, cerca de la medianoche, una joven salteña, de aproximadamente 18 años, fue rescatada por la policía en momentos que era conducida en estado prácticamente de inconsciencia por dos sujetos a un motel alojamiento de la zona céntrica.

Según la denuncia realizada por un taxista a nuestro medio, los acusados aprovecharon el estado de embriaguez de la mujer, quien estuvo prácticamente más de una hora tendida en el suelo, en inmediaciones a un conocido bar, ubicado en San Martín y Alberdi, y el paupérrimo accionar de la policía, para llevar adelante su fechoría.

“Los policías la vieron y no hicieron nada”, se quejó el taxista, quien se comunicó varias veces con el 911 y dio aviso a los efectivos que se encontraban en cercanías al lugar, quienes finalmente intervinieron y se dirigieron al motel, en momentos que los energúmenos guiaban a la jovencita hacia el interior. “La chica no podía ni abrir los ojos, se la llevaban y se mataban de risa”, comentó.

Inmediatamente, los sujetos fueron detenidos y trasladados a la dependencia más cercana. Al ser interrogados, uno de ellos argumentó ser el novio de la muchacha, situación que no pudo ser corroborada por el estado de la joven. “La chica en su estado de ebriedad alcoholizada decía que sí pero en ese estado no se podía saber, y de todos modos, si era el novio o no, la iban a agarrar entre los dos, la estaban metiendo ahí adentro”, dijo.







Luego, el mencionado taxista realizó la denuncia para dejar constancia de todo lo ocurrido. “Estos tipos estaban borrachos, y en ese estado puede pasar cualquier cosa, quiero que se entere la familia de la chica, los padres, la última vez que yo me enteré de un caso así fue en Villa Palacios, o Don Emilio y apareció una chica muerta”, comentó en alusión al femicidio de Jéssica González.

Riñas, alcohol y robos

El taxista comentó también que en la mencionada zona son comunes los incidentes. “Hace rato que viene pasando cosas de este tipo, las chicas toman, sean mayores o menores, y no tienen grado de conciencia, a veces prácticamente veo muchachos que la fuerzan a seguir, y muchas veces corremos peligros nosotros, hay muchos asaltos”.