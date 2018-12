Rosario de Lerma termina el 2018 con un municipio sin deudas

A días de terminar el año, el intendente de Rosario de Lerma, Ignacio “Nacho” Jarsún, en diálogo con InformateSalta, consideró que si bien el 2018 fue bastante complicado en el panorama general, en lo particular fue positivo.

“Lo más importante para destacar, por lo que considero que ha sido un año positivo es que este diciembre hemos terminado de cancelar todas las deudas que tenía el municipio. Entonces arrancamos un 2019 con un municipio saneado. Hemos pagado 15 millones de pesos de deuda en los tres años de mi gestión, en un promedio de 400 mil pesos por mes de deuda, que para nosotros es mucha plata,” dijo.

En este sentido, añadió que logró renovar totalmente el parque automotor y concretar obras públicas y de infraestructura tales como la planta depuradora y cloacas, que se inaugurará a fines de enero, y más de 40 cuadras de pavimento durante los tres años de su gestión.

“Teniendo en cuenta que lo que se viene es un año con incertidumbre, porque la verdad que nadie sabe fehacientemente que va a pasar, para mi arrancar el 2019 desendeudado me da de alguna forma tranquilidad porque no es lo mismo tener que pagar tus obligaciones más las pasadas. Me parece que nos da alguna estabilidad a nosotros para que nos preparemos por si las cosas no son como uno planifica, que no haya ningún sobresalto y que tengamos un municipio ordenado,” destacó.

Además, el jefe comunal adelantó que el próximo año inaugurarán la Clínica y Centro de Diálisis y seguirán avanzando en la pavimentación y repavimentación de calles. “Tenemos que seguir con el arreglo de calles que es un problema grande, están bastante rota, todas las calles que se hicieron en los últimos años tienen muy mala calidad y no duraron nada,” aseguró.

Si bien aún no tiene certezas en cuanto a una posible candidatura en 2019, Jarsún aseveró que trabajará en un proyecto que represente a toda la provincia. Mientras tanto continuará con su labor para consolidar el municipio y dejarlo ordenado.

“En caso que yo tenga que seguir avanzando que la gestión de Rosario de Lerma no tenga sobresaltos en el futuro, que se encuentre con un municipio saneado, ordenado y organizado. En el futuro todavía no hay certeza de lo que voy a hacer pero si vamos a salir a buscar un espacio que represente a toda la provincia,” concluyó.