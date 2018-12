“Estoy bien, nunca me quisieron violar”

InformateSalta, conoció una segunda versión de lo sucedido anoche en Av. San Martín y Alberdi cuando una joven fue encontrada en estado de ebridad junto a dos jóvenes. Sus protagonistas, uno de los muchachos y la mujer, relataron en primera persona que lo que vio el taxista fue mal interpretado. “Eramos un grupo de 6 que estábamos en el bar, ella comenzó a vomitar, la quise restacar pero deje mis cosas adentro, por eso, la deje dos minutos para buscar mis cosas” relató uno de los jóvenes quién se identificó como novio de la muchacha.

A partir de ese momento, la pareja decidió que no podían llegar a su casa así, por lo que, según lo relatado, emprendieron el camino junto a otro amigo que los ayudó hasta el hotel alojamiento que se encuentra a pocos metros del bar. “A mi casa no fui porque mi tío es sordo y no me iba a abrir la puerta y tampoco podía llegar así” contó por otro lado la joven a InformateSalta, agregando que el amigo de su pareja es inocente de todo lo que se lo acusa.

Ella aseguró que en ningún momento quisieron hacerle daño. “Mi pareja es la que esta de remera verde y el otro es nuestro amigo. En este caso él quedó mal porque se lo señala como violador y nada que ver. No me gustó que haya salido esa información, que estuve ebria sí y sí era el único lugar que podía llegar a dormir. Nunca me quisieron violar” agregó.

Al ser interceptados por la policía, los jóvenes relataron que le explicaron la situación de la forma que pudieron. “Les dije que era el novia. Nos pidieron identificación. Nos trataron mal. Le pase la documentación de ella e hicieron llamar a su tía. Mi amigo me acompaño nada mas” sostuvo el muchacho, quién también aseguró que perdió sus efectos personales de camino a la comisaría haciendo responsable a la Policía.

De esta manera, llegaron a la comisaría segunda y permanecieron allí hasta que ella se logró establecer. A partir de ese momento fueron liberados. “Le hicieron una contravención por tomar en la vía pública, pero eso no es cierto porque ella estuvo tomando dentro del bar. Ahora ella está bien” finalizó.