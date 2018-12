Filmaron a dos policías santafesinos mientras tenían sexo en un patrullero

Dos policías de la provincia de Santa Fe fueron filmados por un vecino mientras estaban en una situación sexual dentro de un patrullero, a plena luz del día y en servicio. Los involucrados forman parte de la Unidad Regional I (URI) de Santa Fe. El video se hizo viral y llegó a las autoridades de la provincia, quienes adelantaron las "máximas sanciones".

David Reniero, Secretario de Control de Fuerzas de Seguridad provincial, indicó que después de identificar a los efectivos involucrados van por "la sanción máxima". "Nosotros no queremos este tipo de agentes en la fuerza", aseguró el funcionario, quien también apunto a la persona que estaba a cargo de controlar a los móviles: "Hay que ver si le cabe una tipificación penal", dijo el funcionario en diálogo con Aire de Santa Fe.

El funcionario consideró que este tipo de situaciones "son manchas que van en el camino inverso" al que se viene desarrollando en el área y aseguró que van a ser "contundentes" en las decisiones que tomen con los policías involucrados en el escándalo. "Esta es la contracara de lo que se debe hacer", afirmó.

Según algunas publicaciones, uno de los efectivos se habría defendido a través de un audio de WhatsApp. "Les voy aclarando que dejen de hacer puterío. Me costó el pase a disponibilidad pero bueno, no me engancharon robando",habría dicho el agente.