Actriz fue mamá hace 6 meses y la criticaron por tener sobrepeso

Hace solo 6 meses, a los 43 años, Eva Longoria, una de las más sensuales “Amas de casa desesperadas”, dio a luz a su primer hijo: Santiago, fruto de su relación con Pepe Bastón.

Desde entonces, a pesar de ser una de las actrices más populares de la tele, se dedicó de lleno a la crianza de su bebé con quien va a todas partes.

Lo cierto es que ella no está apurada por recuperar su silueta y deja que la naturaleza siga su curso: "Yo no he sucumbido a ningún tipo de presión. No sé si hay alguien ahí fuera diciendo que debería apresurarme a la hora de perder peso, porque lo cierto es que no presto ninguna atención a esos comentarios”, dijo Longoria a la revista People.

A las muchísimas críticas que recibe a través de las redes sociales a causa de su “sobrepeso”, respondió: con una foto con la que demuestra que no le importan nada de nada lo que digan de ella.



