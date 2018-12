Fue a bailar a Salón, y un conocido futbolista salteño lo habría molido a golpes

La familia de Nicolás Guardia está desesperada, haciendo una vigilia interminable en el hospital San Bernardo implorando por la vida de este joven de 21 años, quien es poco afecto a las salidas nocturnas, pero que el fin de semana decidió festejar el fin de año junto a su hermano y un amigo en el boliche bailable Salón. A la salida, a cuadras del lugar, fue atacado brutalmente por un grupo de jóvenes alcoholizados que lo venían siguiendo y provocando. Lo rodearon y lo golpearon. Uno de ellos le aplicó una patada en el estómago que lo dejó grave y con el hígado muy comprometido.

La familia y los allegados sindican como responsable del brutal ataque a Luciano Giménez, un joven futbolista que se desempeña exitosamente en las inferiores de Boca Juniors, en Buenos Aires. Los padres de Nicolás formalizaron la denuncia policial contra Giménez, la que puede observarse en el interior de esta nota, a la cual pudo acceder DNI.





Según la familia, tanto el agresor como la víctima se conocían incluso desde la escuela primaria. De hecho, Nicolás vive en Villa Soledad y Luciano Giménez, apuntado como responsable de la golpiza, en Villa Las Rosas, barrios separados solo por la Avenida Yrigoyen.

La familia de Nico eligió a DNI para hacer público este hecho y su madre y su tía dejaron expuesta la negligencia de médicos de guardia del Hospital San Bernardo. Resulta que tras la feroz golpiza recibida, Nicolás Guardia llegó dolorido y como pudo a su casa. Allí le comentó a su madre sobre lo sucedido y comenzó a experimentar enormes dolores en su zona abdominal, por lo que fueron a la guardia del San Bernardo.

Allí, los médicos minimizaron su estado y solo le dieron calmantes y lo mandaron de vuelta a su casa. Al ver en las horas siguientes que el dolor no cesaba, Nicolás decidió volver con urgencia al hospital. Allí, de un minuto a otro, decidieron ingresarlo de urgencia al quirófano para intervenirlo, y allí lucha por seguir viviendo.

Los padres radicaron la denuncia directamente contra el jugador de Boca, a la que pudo acceder DNI, cuya foja está en el interior de esta nota. Los familiares temen que la denuncia no prospere y quede en la nada por la supuesta influencia de Giménez, quien hoy juega en el club más poderoso de la Argentina. Según cuentan allegados y amigos de Nicolás, quienes reconocieron al agresor, que el responsable del ataque tiene recurrentes conductas violentas y antecedentes.

Nicolás está en terapia intensiva, fue sometido a una intervención urgente para lo que tuvieron que abrirle el estómago para que pueda drenar el hematoma y tiene órganos de su aparato digestivo comprometido tras una feroz patada en el estómago que recibió cuando estaba cayendo al piso. Los médicos dicen que las próximas 72 horas serán clave para la evolución de Nicolás, quien lucha por su vida.

"Mi hijo está en terapia intensiva. No es camorrero, no anda en la pelea, sale de vez en cuando. Lo agarraron esos chicos, reconocieron al que lo mató a patadas, que le causó un hematoma gravísimo en el hígado. Cada vez que sale este chico Giménez se agarra a pelear por lo que me dicen, a mi hijo lo venían siguiendo. Lo agarraron en la zona de la cárcel, lo siguieron saliendo de Salón, lo venían amenazando de atrás. Pese a que fue en la cárcel, ningún policía apareció", expresó compungida y llena de dolor en diálogo con DNI la madre de Nicolás.