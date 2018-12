Enterate cómo potenciar tus “Habilidades para la generación de proyectos”

Muchas veces nos preguntamos ¿Cómo identificamos una idea y la desarrollamos? O queremos emprender pero no sabemos por dónde empezar. Esta es la oportunidad para potenciar esas habilidades para la generación de proyectos.

El taller iniciará el 7 de enero, con actividades dinámicas, prácticas y divertidas, trabajando de una manera innovadora esas habilidades que ayudan a una persona a volverse emprendedora.

En un mundo de incertidumbres como el que vivimos, ya no se puede solamente enseñar a emprender o a desarrollar un proyecto como si fuera un proceso, porque la realidad es que no sabemos lo que puede pasar mientras tanto, entonces el resultado no es seguro. Por eso esta nueva manera de enseñar como un método práctico.

Entendiendo que el emprendedor no es solamente el que genera una empresa, sino también aquellos que generen proyectos dentro de empresas, los profesionales, trabajadores del sector público, educativo, etc.

Las clases serán los lunes 7, 14, 21 y 28 de enero, de 17.30 a 20.30 hs. Por más información pueden contactarse por mail a [email protected]