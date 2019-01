Tras la tormenta, comenzó a bajar el agua en La Caldera

Siguen las repercusiones en torno a la fuerte tormenta que se precipitó sobre Salta Capital y las localidades cercanas. En La Caldera, donde el agua estuvo a punto de rebalsar los cauces de la zona, paró la lluvia y de a poco van retomando a la normalidad.

InformateSalta dialogó con el intendente Daniel Escalera, quien actualizó la información sobre su comuna. “Ya dejó de llover, ya habilitamos dos pasos cerca de los arroyos Guaranguay y Durazno, y hace una hora y media la gente de la Secretaría de Asistencia llevó ropa y alimentos para las familias de El Nogonal 4”, detalló.

Del mismo modo, precisó que no tuvieron que lamentar mayores inconvenientes tras el diluvio que se precipitó. Sin embargo, no ocultó que se sorprendieron por la forma en que se desató la tormenta. “En 15 días tuvimos dos crecidas que no se daban hace 10 años más o menos, en la temporada pasada (cayeron) 200 mm., hoy en tres horas fueron casi 80 mm.”, enumeró.

En cuanto a la continuidad de tareas para las próximas horas, el intendente recalcó que proseguirán con el despeje de los cauces y los caminos. “Esperaremos que siga bajando el agua para limpiar los badenes, de ahí reubicar a la gente de El Nogonal 4, que fue la más afectada, buscaremos reubicarlas en el barrio municipal Santiago Apostol, siempre y cuando quieran”, concluyó.