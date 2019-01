Macri viajará a Santa Cruz por primera vez desde que asumió la Presidencia

De no mediar imprevistos, el Presidente viajará a la provincia de los Kirchner el lunes 14 de enero, un día antes de partir desde la Patagonia hacia Brasilia para la reunión que mantendrá con Jair Bolsonaro, confirmó Infobae.

De esta manera, será la primera vez que Macri desembarque en Santa Cruz. De hecho, el mismo día terminará de completar todo el país: en la agenda presidencial figura además una visita a Tierra del Fuego, el otro distrito que nunca pisó desde que asumió en la Presidencia, en diciembre del 2015.

"Aún no está definido si tendrá un encuentro o una recorrida con Alicia Kirchner", confiaron asesores del jefe de Estado en relación a un eventual cara a cara con la gobernadora.

Hasta ahora, Macri había evitado mostrarse en la provincia gobernada por el kirchnerismo en todas sus variantes desde la década del 90. No la había visitado ni siquiera durante la campaña presidencial del 2015. Había habido un intento por parte de un sector de la Casa Rosada para hacerlo en vísperas de las elecciones legislativas del 2017 que al final quedó trunco. Lo mismo que Tierra del Fuego: la gobernadora Rosana Bertone, de buena sintonía con Cambiemos, no había logrado el viaje del líder del PRO.

Incluso a mediados del año pasado, el Presidente había omitido mencionar a Tierra del Fuego como una de las provincias que no visitó durante estos años. Lo hizo durante una charla en la escuela de negocios de la Universidad Austral, en la que aprovechó para mandarle un mensaje a la gobernadora santacruceña.

"He batido todos los récords de un presidente que ha visitado todas las provincias argentinas, excepto una, a la que todavía no he podido ir", dijo. "No se por qué se ríen", agregó, divertido, ante las risas del auditorio. La crisis del programa económico todavía no era tan profunda y permitía algunos momentos de distensión.

Durante estos tres años de gestión, el vínculo entre el Gobierno y la gobernadora santacruceña, golpeada por una profunda crisis financiera, fue ambivalente. Si bien hubo críticas en público, puertas adentro la mandataria mantuvo encuentros cordiales, en especial con el ministro Rogelio Frigerio.







La visita de Macri a la provincia de los Kirchner se da, además, un mes después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que rechazó por unanimidad un planteo de la UCR contra la ley de lemas provincial, que le permitió a Alicia Kirchner convertirse en gobernadora por la suma de los votos del sublema del ex mandatario Daniel Peralta.

Macri, en tanto, tiene previstas otras reuniones antes del cierre de sus vacaciones.

Este jueves hizo su primera aparición oficial en Bariloche, Río Neg



, junto al gobernador Alberto Weretilneck, en la inauguración de un tramo del gasoducto Cordillerano-Patagónico, en la que habló solo un puñado de minutos, como de costumbre.

En los próximos días, se encontraría con gobernadores patagónicos y visitaría otros distritos. Podría verse con Omar Gutiérrez, de Neuquén. En esa provincia, las elecciones son en los primeros días de marzo. Si bien un sector de la Casa Rosada tiene una estrecha relación con el mandatario, Héctor "Pechi" Quiroga, el intendente de la capital neuquina, es el postulante del oficialismo.

En estos días trascendió además que la gobernadora María Eugenia Vidal, de descanso en Chapadmalal, a escasos kilómetros de Mar del Plata, podría darse una vuelta por Villa La Angostura y visitar al mandatario en el selecto country Cumelén. Pero en su entorno explican que no está en agenda, al menos por ahora.

Después de la visita agendada a Santa Cruz y Tierra del Fuego, el jefe de Estado se irá directo desde el sur del país hacia Brasilia, sin pasar por Buenos Aires. Prevé dormir en la capital brasileña en la noche del martes 15, y encontrarse con Bolsonaro al otro día. Recién después de eso Macri volverá a la Casa Rosada.