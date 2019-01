El parte médico sobre De la Rúa afirma que su estado es grave

Desde el Hospital Universitario Austral, donde está internado el ex presidente, informaron que presenta un "cuadro grave", está sedado y con asistencia respiratoria mecánica.

Las novedades en torno a la salud del ex presidente Fernando De la Rúa no son buenas, dado que su estado no ha mejorado desde que ingresó para su internación, y hasta informaron el cuadro delicado que presenta.

De la Rúa permanece internado en el Hospital Universitario Austral con un "cuadro grave", sedado y con asistencia respiratoria mecánica en el área de cuidados críticos, según informó el establecimiento médico a través de un comunicado de prensa difundido durante el mediodía y que reproduce Infobae.

"Al ingreso presentaba un cuadro de infección respiratoria que agravó dolencias cardiovasculares previas. Se inició tratamiento antibiótico y se le realizó una angioplastia coronaria para asistir a su corazón", agregó el documento de la institución.

"Se encuentra sedado y en asistencia respiratoria mecánica en área de cuidados críticos, siendo su cuadro grave", sostuvo el comunicado.

El ex mandatario había sufrido un infarto en octubre pasado. En esa oportunidad, fue sometido a una angioplastia coronaria en el Instituto del Diagnóstico. En tanto, en mayo le colocaron un stent y permaneció hospitalizado.