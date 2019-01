Sáenz destacó el buen funcionamiento de canales y sistemas de drenaje tras el diluvio

La tormenta del jueves, que tuvo su pico de intensidad entre las 7 y las 9, provocó el anegamiento en muchas zonas de la ciudad debido a la gran cantidad de agua caída a lo largo de dos horas. Aunque muchos vecinos se quejaron, muchos reconocieron que el agua drenó más rápido que en años anteriores.

El intendente Gustavo Sáenz respondió en el El Tribuno, las quejas de quienes criticaron los resultados de las obras pluviales que se vienen desarrollando en el municipio. Afirmó que se trató de una lluvia en la que cayó mucha agua en poco tiempo; pero que desde el momento que paró la tormenta en “menos de cinco minutos la ciudad volvió a estar completamente en condiciones”. También destacó que no hubo personas evacuadas después del temporal y que solo se tuvo que lamentar daños materiales.







“Desde la oposición busca mostrar que estas obras, que son tan importantes para la ciudad, no sirven. Estábamos haciendo números y más o menos cayeron en menos de una hora más de 45 milímetros (mm) y hasta llegaron a hablar de 60 mm de agua, lo que no se registra hace muchos años”, sostuvo y agregó que “con estas grandes obras tratamos que no ingrese agua en las casas de los vecinos. Es lo que más nos interesa”.

El intendente resaltó que “las obras van funcionando independientemente de que todavía no estén terminadas. Falta bastante por hacer. Lamentablemente venimos teniendo lluvias desde octubre y eso no nos acompaña, no nos ayuda. También es importante resaltar que muchos portales de internet y medios han publicado fotos viejas de la plaza Gurruchaga o de inundaciones de hace muchos años que no tienen nada que ver porque están los árboles que ya no están porque ahora está la cisterna”.

Las obras que faltan

Por otra parte, Sáenz se refirió a los trabajos que continuarán realizando durante su gestión. “Faltan terminar las represas del Ejército, el canal Tineo, que eso va a acompañar y ayudar mucho a que entre menos agua al centro. Y también el canal España, al que le falta un 50% para llegar a la avenida Virrey Toledo. Allí desembocará toda el agua de la España”.

El jefe comunal comprometió la responsabilidad de los vecinos. “Es importante resaltar que los vecinos de Salta tienen que aprender a cuidar las cosas. No se puede dejar bolsas grandes de basura en las esquinas que después tapan los imbornales o los desagües. Tampoco se pueden tirar ramas o colchones en los canales que después los terminan tapando. Esto no quiere decir que tengamos todos responsabilidad, pero también es importante concientizar a la gente que nos tenemos que cuidar entre todos. Han pasado un montón de lluvias y esta fue la primera que fue muy fuerte y en poco tiempo. Y se ha logrado drenar todo en cinco minutos. Prefiero que me critiquen por haber hecho estas obras, que cuando estén terminadas seguramente el vecino las va a reconocer y las va a considerar.”