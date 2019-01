Isabel Macedo: "No comparto las maneras de Actrices Argentinas"

Una enviada especial de La Nación llegó a Salta para tener una entrevista exclusiva con Isabel Macedo, quien se mueve cómoda en la residencia que comparte con Juan Manuel Urtubey. Pero algo de esa comodiad se diluye cuando dialoga con La Nación de su rol de mujer de un candidato, de sus planes como actriz y del MeeTooArgentino. También del Movimiento Actrices Argentinas, al que elige no sumarse. “No estoy de acuerdo con las maneras”, dice.

A continuación compartimos las preguntas que Lucrecia Bullrich le hizo a la actriz:

¿Qué lugar le gustaría ocupar en la campaña?

Voy a estar con él. Lo acompañaré todo lo que pueda.

Y ¿si fuera presidente? ¿Con qué estilo de primera dama se identifica?

No me preparé nunca para ocupar un lugar acompañando a alguien. Toda mi vida trabajé por mis propios medios, fui lo que quise ser y estuve donde quise estar.

¿Volvería a actuar?

Si me llaman para hacer algo que me cope, sí. Tendría que ser un muy buen personaje en una buena historia. En pos de la bebita preferiría algo más corto, como una película o un unitario, pero si fuera una tira que me copa, la haría.

¿Aún en este año electoral?

Sí

¿Qué opina del #MeTooArgentino?

Me parece bien la visibilización. Hay que ser respetuoso con la manera en que cada uno tenga de decirlo, porque no podés ponerte en el lugar del que sintió tanto dolor. Sí, en cambio, podés hacer todo lo posible para que eso no suceda. No da todo igual. No es tan grave una cosa como la otra.

¿En qué caso piensa?

En las mujeres que quieran cobrar igual que un hombre porque ocupan el mismo lugar. Obviamente no es lo mismo que una mujer que atraviesa el dolor inmenso de ser golpeada, maltratada, abusada. No es lo mismo.

¿Le gustaría integrar el Colectivo de Actrices Argentinas?

No

¿Por qué?

No comparto la manera

¿No comparte la manera de manejarse, de comunicar?

No comparto las maneras. No quiero ahondar tanto, por el lugar que ocupo gracias a mi marido, que es la persona que tiene poder. Compartiendo mi vida con él, tengo acceso a cosas a las que de otra manera no tendría. Gracias a Dios, en este lugar puedo tratar de mejorar algo. Cuando sentís que podes darle una mano a una mujer para que tenga un microcrédito es empoderarla, es hacer que entienda cómo es tener plata en la mano, no depender de nadie, no quedarse con alguien que la maltrata porque ya puede trabajar.

¿Qué opina del caso Fardín?

Pienso que si Thelma tuvo la necesidad de decir lo que le pasó porque fue horroroso, me parece bien que lo comparta, que lo diga si a ella la tranquiliza.

¿Y de la despenalización del aborto?

Estoy a favor