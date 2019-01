Vecinos molestos por Carnaval de las Estrellas: “Nunca nadie nos vino a plantear”

La queja de los vecinos por la carpa Carnaval de las Estrellas no tardó en llegar así como también la respuesta de parte del Centro de Convenciones de Salta, que solo alquila un sector del predio a la organización. Su director, Federico Bischburg, dijo a InformateSalta que en los cuatros años que se encuentra al frente del establecimiento, nunca recibió la queja de ningún vecino por ruidos o hechos de inseguridad a raíz de los eventos realizados en el lugar.

“Estoy hace 4 años, nunca nadie nos vino a plantear nada, ni cuando teníamos los recitales, el Dakar. Nunca tuvimos nunca ningún tipo de planteo” agregó.







Por otra parte, Bischburg indicó que ellos alquilaron el predio al promotor José Alejandro Vélez, previa presentación de todas habilitaciones que exige el municipio de Capital y la Policía de Salta. “Nosotros no somos autoridad de control, les exhibimos que no se abre si no estaba la autorización de la municipalidad” indicó a InformateSalta.

Algunos de los papeles solicitados fueron: habilitación municipal, constancia de AFIP, autorización de Aguas del Norte para baños químicos, servicio médico, certificado de seguridad sobre el escenario, adicionales de la policía, autorización para la venta de bebidas alcohólicas.

Ante esto, el director del Centro de Convenciones dejó en claro: “Nosotros alquilamos metros cuadrados, no somos parte del evento pero sí nos aseguramos que cumplan con todos los requisitos”.

La primera jornada del Carnaval de las Estrellas fue el pasado martes 1° de enero, en donde, Bischburg indicó no tuvieron novedades sobresalientes, salvo tres personas que fueron removidas de la fila antes de ingresar por personal de Infantería. Además, personal técnico del Centro de Convenciones permaneció en el lugar por alguna situación que se vincule al servicio eléctrico.