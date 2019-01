El Papa llamó a imitar la "generosidad y humildad" de los Reyes Magos

"Para encontrar a Jesús hay que plantearse un itinerario distinto, hay que tomar un camino alternativo, el suyo, el camino del amor humilde. Y hay que mantenerlo", señaló el Papa durante la celebración en la Basílica de San Pedro, según reprodujo la agencia EFE.

Afirmó que solo los Magos vieron la estrella en el cielo que los guió hasta el pesebre donde nació Jesús, "no los escribas, ni Herodes, ni ningún otro en Jerusalén".

"Hoy estamos invitados a imitar a los magos. Ellos no discuten, sino que caminan; no se quedan mirando, sino que entran en la casa de Jesús; no se ponen en el centro, sino que se postran ante él, que es el centro; no se empecinan en sus planes, sino que se muestran disponibles a tomar otros caminos", continuó Francisco.

El pontífice subrayó que "para vestir el traje de Dios, que es sencillo como la luz, es necesario despojarse antes de los vestidos pomposos".