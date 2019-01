Descartan designar a una docente wichí como directora en Misión Chaqueña

Tras el reclamo de una parte de la comunidad, desde Educación hicieron hincapié en la imposibilidad de que se nombre a una persona que no cumpla con el orden de méritos que indica la normativa vigente.

Luego que miembros de la comunidad de Misión Chaqueña se manifestara en la plazoleta IV Siglos para solicitar la designación de una docente wichí como directora de la escuela N° 4528, ubicada en la localidad de Embarcación, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, informó que "es imposible que se nombre a una persona que no cumpla con el orden de méritos que indica la normativa vigente".

Fuentes consultadas por InformateSalta confirmaron hay entre 6 y 7 postulantes al cargo que tienen más antigüedad, requisitos, cursos y demás. “Ella no llega con la antigüedad ni el puntaje, si Educación permite que por un reclamo se le de el cargo vamos a sentar un antecedente para que haya problemas en toda la provincia, porque no va a tener el cargo quién se lo merezca por orden de mérito”, expresó.

Sobre la calidad educativa, la ministra Berruezo, quien estuvo presente en esa zona el viernes pasado, dio a conocer que en el operativo Aprender la escuela obtuvo un resultado superador. “No es mala calidad educativa, están poniendo ese tema como excusa, incluso se le ofreció ser coordinadora pedagógica, y no aceptó el cargo, solo quieren que sea directora”, agregó la fuente interrogada por nuestro medio.

Berruezo informó también que se brindarán capacitaciones pedagógicas para maestros bilingües, se reorganizará el manejo de fondos de la cooperadora y se trabajará para dar mayor cumplimiento al horario de clases y disminuir inasistencias.

Por otra parte, la funcionaria mantuvo una reunión con otros miembros de la comunidad de Misión Chaqueña, quienes le manifestaron estar en desacuerdo con la designación de la docente de la comunidad y con la toma de la escuela por esta causa. “Hay dos partes, la otra mitad que no vino no está de acuerdo con el nombramiento de la directora, ni tampoco con la decisión de tomar la escuela, no se dio clases por unos meses en 2018”, dijo la fuente.

Un reclamo de vieja data

La fuente consultada por nuestro medio explicó que el conflicto comenzó el 30 de noviembre luego que se jubilara el director. “Desde ese momento tomaron la escuela solicitando la designación de la directora Ana Delia Villafuerte, hija de Balducho Villafuerte, delegado municipal de Embarcación”.

Cupo a docentes originarios

La fuente explicó que tal como establece la ley, en la escuela hay docentes de su comunidad y que hablan su propio idioma. "Hay maestros bilingües, hay cupos para wichís pero no es una preferencia para ser director", dijo.

Intervino el IPPIS

Por último, comentó que intervino el IPPIS (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta) para brindarles alimentación y alojamiento a los miembros de la comunidad que se encuentran en Salta. “Educación ya no tiene injerencia, está actuando a través de la Junta”, finalizó.