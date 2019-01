Búsqueda de Exequiel: “El río se llevó a mi hijo, por favor ayúdenme a encontrarlo”

Hoy, desde las 6:30 inició la búsqueda de Exequiel Cruz, el niño de 10 años que fue arrastrado por las aguas del Río Arenales el sábado. Su madre Elba no encuentra consuelo, con la voz quebrada dijo por Canal 9: “El río se llevó a mi hijo, por favor ayúdenme a encontrarlo”.

“Huevito” como lo conocían en el barrio Norte Grande, mantiene en vilo a todos sus vecinos, que durante el fin de semana no dudaron en tirarse a las aguas para buscarlo. “Lo único que sé es que el sábado se fue a juntar uncas al río, se puso a jugar y se fue hacia donde había más correntada y el río me lo llevó. Un hombre que estaba ahí no me lo pudo sacar, yo lo único que pido es que me lo encuentren por favor les pido”, dijo.







La tranquilidad familiar se rompió cuando los amigos de Exequiel llegaron a la casa mojados y desesperados, a los gritos dijeron que el río se lo había llevado, “ellos están tan asustados que no saben contarnos qué fue lo que pasó. Es la primera vez que mi hijo se fue solo al río”.

“Es mi hijo más chico, había pasado a quinto grado, no puedo entender lo que estoy viviendo, yo sé que no está vivo, pero le quiero dar un buen sepelio”, dijo aferrando sus fotos a su pecho. En ese contexto denunció que Policías habían detenido la búsqueda, “no dijeron que lo estaban buscando pero no era cierto, cuando fuimos al río no había nadie, juegan con el dolor, nadie está libre de una tragedia así”.