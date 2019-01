De los Ríos le abrió las puertas “a todo aquel con vocación de sumar”

Luego que el diputado nacional Martín Grande manifestara que a Cambiemos en Salta le hace falta un DT, Martín de los Ríos, presidente de la fuerza, en diálogo con InformateSalta, recogió el guante y señaló que “todos son necesarios pero ninguno imprescindible”.

Asimismo invitó a todos argentinos de buena voluntad que compartan los valores de cambio y de una patria distinta a sumarse. "Todo aquel con vocación de sumar, de servicio, de construir, y que no tenga miedo de salir del estado de confort, es bienvenido. Cambiemos es una fuerza plural que se enriquece con el disenso”, dijo.

En el mismo sentido, le bajó los decibeles a los dichos del intendente Gustavo Sáenz, quien marcó que Cambiemos en Salta no existe. “Entiendo que se refiere a que la UCR no fue parte del frente provincial y la Coalición Cívica ARI está con alguna dificultad de personería, lo que no significa que podamos subsanar esos tecnicismos hasta el momento en la elección”, afirmó.

Sobre los partidos que hoy integran el frente, destacó a Primero Salta; Salta Nos Une, PRO; Propuesta Salteña; Partido Conservador Popular y PAIS. “La formalización del frente a nivel provincial va a ser seguramente motivo de un montón de reuniones que empezarán prontamente y ojalá la UCR integre también este frente”, sostuvo.

Por último, se refirió a la voluntad de Urtubey de participar como candidato a presidente. “No es novedad, es todo un trabajo que vienen haciendo con su equipo a lo largo de todo el año, sobre todo, en distrito importantes como el Conurbano, yo supongo que para poder trasladarse a Salta esa candidatura, en términos de derrame, antes tendrá que ganar las PASO del espacio Alternativa Federal”, finalizó.