Nuevo régimen penal juvenil: “Nos parece importante debatirlo”

Siguen las repercusiones en torno al anuncio del Gobierno de la Nación, en referencia a la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil, en el cual prevé la baja de la edad de imputabilidad a 15 años.

Al respecto del proyecto, el presidente del Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, Pablo Kosiner, consideró importante analizar y debatir el proyecto, ya es sería importante ‘modernizar’ el régimen penal.

“Nos parece importante debatir un nuevo sistema penal juvenil en la Argentina. La responsabilidad penal de los menores es un tema que debemos modernizar. No podemos seguir con un sistema totalmente obsoleto“, analizó en diálogo con Radio Mitre de Buenos Aires.







Pese a que, para el diputado Kosiner no sería lo ideal debatir los temas de Seguridad en un año electoral tal como el 2019; en este caso es necesario hacerlo: “El tema de Seguridad no es lo ideal tratarlo en un año electoral. Está la tentación de discursos que tienen que ver con una búsqueda de votos. Pero, no hay que olvidar que el tema seguridad está al tope de las expectativas de los argentinos. Por lo cual, año electoral o no hay que discutirlo, aunque no sea lo ideal“.

Del mismo modo, el presidente del Bloque Justicialista subrayó que “nos debemos un nuevo Código Penal“, además que “el Gobierno debe aplicar ya el nuevo Código Procesal Penal que está aprobado”.