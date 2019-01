Abuso en Las Lajitas: “Queremos que los responsables se pudran en la cárcel”

Con la voz entrecortada y visiblemente conmovida, Mónica, tía de la menor, de 14 años, que fue abusada sexualmente en una casa en Las Lajitas durante los festejos de Año Nuevo, en diálogo con el programa “De Buena Fuente” que se emite por FM Profesional, denunció que la causa avanza con extrema lentitud.

La mujer sostuvo que si bien los responsables están detenidos en una comisaría, no tienen condena y podrían volver a las calles. "Quiero que sean condenados y que se pudran en la cárcel, mientras estén acá, nosotros nos vamos a manifestar pidiendo justicia. El pueblo está con nosotros, todos los vecinos se solidarizaron”, expresó.

Además señaló que habría otra persona involucrada que aún no fue identificada. “Es lo que le dijeron a mi hermana, hay un video que anda circulando supuestamente”, señaló.

En ese marco, manifestó su malestar por la demora en la realización de la cámara Gesell. “Mi sobrina tiene recién turno para el día 16 de cámara Gesell, me parece que está muy lento esto, porque yo estoy siguiendo el caso de la otra nena de Miramar que pasó por una situación similar y veo que ahí se actuó rapidísimo”, dijo.

También señaló que su sobrina no tiene contención psicológica. “Tenemos que andar cuidándola, y no somos psicólogos, hay un abandono de persona desde el Estado, quiero remarcar que el Estado no ha hecho nada por cuidar la integridad de ella”.

Sobre la situación familiar, dijo que la mamá está en estado de shock, y la nena con su mente en blanco. “Mi sobrina está mal, es como que ella no sabe porque está ahí, y no sabe porque le duele tal cosa, y porque nos turnamos para estar con ella, es como que quiere preguntar y por ahí no pregunta”, subrayó.

Por último, dijo que no es la primera vez que ocurre un hecho similar. “Hay casos que conocemos que han sido públicos, y que los violadores andan sueltos, nosotros no queremos que pase eso, este caso no lo vamos a dejar así”, finalizó.

Los detenidos

En un primer momento, la policía detuvo a dos jóvenes, identificados como César Ismael Palma (22) y Agustín Vicente Pérez (19), a quienes se los acusa de abuso sexual con acceso carnal calificado.

Posteriormente se hicieron otras dos detenciones: la de Antonia Tomasa Gil, propietaria de la vivienda donde se perpetró el abuso y madre de Palma, y un familiar de ésta, identificado como Luis Rodrigo Gil.

La mujer será imputada por el delito de cómplice primario y Gil por abuso sexual con acceso carnal calificado.