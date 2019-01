Una peligrosa esquina tuvo otro siniestro vial y los vecinos piden soluciones

Dos camionetas colisionaron en la esquina de las calles San Luis y Ayacucho, de la ciudad de Salta. Uno de los rodados no vio al otro cuando ya estaba a mitad del paso y lo chocó. Los vecinos claman medidas para parar los accidentes.

La mañana de este martes comenzó con un fuerte siniestro vial en la esquina de las calles Ayacucho y San Luis, donde una camioneta no vio el paso de otra cuando estaba a mitad del cruce y no pudo evitar colisionarla.

Los vehículos involucrados son una Volkswagen Amarok y una Ford F100 con caja térmica, la cual llevaba alimentos para mascotas. El conductor de esta última detalló en Multivisión (Canal 9) lo sucedido: “Venía por Ayacucho, dejé pasar un auto, yo tenía el paso y a mitad (del cruce con San Luis), aparece la Amarok, no me vio, dice (el otro conductor) que le dio el sol, yo ya estaba a la mitad y no pude hacer nada, esperé el choque”.

Producto del impacto, ambos vehículos terminaron con daños, uno en la puerta y el otro en el frente. Una ambulancia se hizo presente para asistir a los involucrados, quienes presentaban pequeños golpes.







“Una esquina peligrosísima”

En diálogo con el medio televisivo, los vecinos de la zona reclamaron por el alto nivel de siniestralidad que se registra en la esquina en cuestión. Según afirmaron “es peligrosísima” y permanentemente hay siniestros, accidentes o choques.

“Este lugar es peligroso para la gente en sus casas y para los que caminan por la vereda, en cualquier momento se entra una camioneta, tenemos miedo que un colectivo ‘peche’” el frente de alguna vivienda.

“Ya pedimos por todos lados que pongan un lomo de burro, que pongan semáforos necesitamos una solución, en cualquier momento va a ocurrir una desgracia”, expresaron.