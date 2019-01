Caso Darthés- Fardin: "Hay testigos que avalan que no hubo una situación de violencia"

El abogado Fernando Burlando aseguró que "hay testigos que avalan la postura que no hubo una situación de violencia" respecto a la denuncia de Thelma Fardin por violación en Nicaragua. Y aseguró que el actor "está dispuesto a ponerse a disposición de la justicia de Nicaragua, en principio, si no surge nada especial y particular, como pérdida de derechos".

Además, en declaraciones televisivas, resaltó que en Argentina, Darthés no fue denunciado por nadie. "Hay una gran confusión respecto a las denuncias que pesan sobre él. Nadie lo denunció de la manera que lo caratularon ustedes a Juan Darthés. Él fue quien acudió a la Justicia porque quienes tenían la obligación moral de denunciarlo no lo hicieron", afirmó sobre el juicio que el actor le inició a Calu Rivero por calumnias.

El letrado habló también de la entrevista que Darthés le dio al periodista Mauro Viale. "Yo no lo asesoré, y creo que fue una decisión no feliz, pero no porque lo perjudique en algo", comentó.

"No era el momento, uno tiene que cuidar las formas. De hecho uno de los motivos por los que se los aconsejó era para evitar todo tipo de provocación. Este tipo de situaciones que moralmente consuelan al protagonista hay que evaluarlas respecto de los demás", reflexionó, y concluyó: "a corto plazo va a haber novedades de los avances de la investigación".