Los chats de la policía asesinada: “No me puedo ir del país por un enfermo, no es justo”

El asesinato de Gisel Romina Varela fue el último episodio de una trama que tenía un final anunciado. Al menos, así lo considera el portero del edificio en el que vivía la policía de 33 años que el último martes fue rematada a balazos por su pareja.

“Era una muerte anunciada“, declaró Juan Carlos, el portero del complejo de Mar del Plata en el que vivían la mujer y su novio, que era propietario de un departamento lindero al de su víctima.

La última vez que Varela fue vista con vida fue el martes a las 6:30 de la mañana, en la intersección de Alberti y Lamadrid. Allí, Sergio AlejandroCejas, su ex pareja, se bajó del auto luego de una discusión que mantuvieron, le quitó su arma reglamentaria y la asesinó a tiros.

“Recuerdo que en agosto ella me llamó a la 1 de la mañana pidiendo que llamara a la Policía porque le estaban pegando. A él se lo llevaron detenido, tenía restricción perimetral y se le bloquearon las llaves de ingreso al departamento, pero seguía ingresando. Yo lo saqué desde arriba hasta abajo en una ocasión, él decía que iba a entrar todas las veces que quisiera. Gisel me dijo que tenía la perimetral pero nunca lo podíamos agarrar en el momento en que la quebraba como para hacer la denuncia“, agregó el encargado del edificio.

Juan Carlos conocía bien la trama que involucraba a esta pareja y en su celular guarda el último mensaje que le envió Varela, donde le relataba el calvario que vivía por culpa de su ex pareja.

“Sabes una cosa, vos estás en riesgo de vida porque él está enfermo. Y si te llega a ver con otro hombre, así sea un amigo, no sé cómo va a reaccionar“, le escribió por WhatsApp. “Sí, ya lo sé. Pero no me puedo ir del país por un enfermo. No es justo. Mientras tanto lo voy a ir manejando. Cuando no pueda más me iré a lo de mi viejo“, le contestó ella.