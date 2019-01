“Vamos a llegar a la elección siendo una alternativa real"

"La Argentina tiene que volver a la cultura desarrollista", aseguró Juan Manuel Urtubey al referirse a la situación nacional, y advirtió: "El kirchnerismo es funcional a Mauricio Macri. Eso es lo que hay que evitar". En ese sentido, el gobernador de Salta y candidato a presidente aseguró que el país "necesita un gobierno de unión nacional en serio", por lo que aseveró: "Aspiro a la construcción de un espacio más ciudadano, porque es la demanda de la sociedad hoy".



Luego de anunciar oficialmente su candidatura a presidente por Alternativa Federal, Urtubey se ha concentrado en dar a conocer algunos aspectos de lo que sería su gestión. "La Argentina está viviendo una crisis de la cual tenemos que salir, porque esta grieta nos sigue hundiendo, hemos perdido competitividad y es necesario ofrecer una alternativa superadora al debate entre el anterior gobierno y el actual gobierno", destacó el mandatario salteño durante una entrevista en el programa Intratables.

"Creo que la mayoría de los argentinos va a buscar una instancia superadora y sostengo que la Argentina necesita un gobierno de unión nacional en serio", resaltó el gobernador, y agregó: "La inflación y la pobreza vienen mal, hay un problema de gestión allí". En ese sentido, Urtubey destacó que en el país "el sistema político está agotado, tenemos que ir a un cambio profundo y en serio; ir a un gobierno semiparlamentario, porque se necesita un gobierno más participativo, donde los distintos sectores puedan tener voz. El Jefe de Gabinete debe ser elegido por el presidente con acuerdo del Congreso, como lo dice la reforma de 1994".



En ese sentido, señaló: "Hay que crear el consejo económico y social, lo hemos hecho en la provincia, armamos el plan Salta 2030", al tiempo que, ante la consulta sobre su postura frente al macrismo y el kirchnerismo, el mandatario aclaró: "Siempre fui combativo, inclusive dentro del gobierno de Cristina Kirchner, y lo sigo siendo ahora. Yo apoyo las políticas públicas, y ahora lo hago; quiero que todos seamos corresponsables, porque sino hacemos un gobierno que es todo responsabilidad del otro, y si le va peor, mejor para mí".

"Hace 40 años que la Argentina viene yendo cada vez más para atrás y es el momento de construir un espacio diverso y plural. Dentro de este espacio debemos competir para ofrecer al candidato más competitivo", resaltó Urtubey, y agregó: "El kirchnerismo es funcional a Macri, porque está claro que en segunda vuelta lo van a reelegir y eso es lo que hay que evitar".



Es por eso que destacó: "Voy a ofrecer una alternativa superadora sin descalificar a nada. El país debe crecer para cumplir con nuestros compromisos y lo debe hacer de la mano de la producción, sino vamos a seguir con esta crisis. La Argentina tiene que volver a la cultura desarrollista, lo que tenemos que hacer es diseñar las variables macro de acuerdo con un modelo de país que nosotros planteamos".

"Hay dos posiciones fuertes entre el Gobierno y Cristina, pero hay una enorme porción de argentinos que quieren una alternativa diferente, porque el kirchnerismo y el macrismo se parecen bastante. Planteamos salir del personalismo y nosotros podemos ofrecer una alternativa competitiva, por eso soy candidato a presidente", destacó Urtubey.

En tanto, marcó distancia del partido que lidera la expresidenta y resaltó: "El Partido Justicialista todavía no tiene resuelto cuál va a ser su posición, pero no tendría sentido una interna con el kirchnerismo". Por otro lado, ante la consulta sobre cuáles serían las políticas económicas que llevaría adelante durante su gestión, Urtubey explicó: "Lo que tenemos que bajar rápidamente es el impuesto al trabajo, si seguimos gravando la generación del empleo estamos desalentando el trabajo registrado", al tiempo que aclaró que esta medida se hará "dejando los derechos de los trabajadores, la cobertura previsional, hay que ir más hacia impuestos al capital que impuestos al consumo, regla básica que debimos hacer y no se hizo".

"El gran desafío es lograr que te apoye la gente y no el poder; pero a esto lo tiene que crear la gente, un importante porcentaje quiere salir de la polarización de Macri y Cristina", afirmó el gobernador, quien además explicó que "nos tenemos que empezar a acostumbrar un poco más a la diversidad, construimos un espacio abierto, plural y donde democráticamente vamos a resolver nuestra situación interna". Para concluir, auguró: "Nuestro espacio va a ir creciendo sostenidamente y vamos a llegar a la elección siendo una alternativa real en términos de opción electoral".