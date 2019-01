Baja en la edad de la imputabilidad: “Hay que trabajar en un sistema nuevo”

El proyecto oficial contempla que los delitos cometidos por adolescentes mayores de 15 y menores de 18 sean reprimidos con una pena máxima de 15 años. La iniciativa contempla un criterio de escalas por edad: a los 15 años, los adolescentes serán imputables únicamente por delitos considerados graves, como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego.

Si bien la baja en la edad de la imputabilidad se viene discutiendo hace varios años, el proyecto del Gobierno Nacional, que ya cuanta con el texto redactado para ser presentado en sesiones extraordinarias en febrero, reactivó el debate.

El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias, consideró por Canal 4 que “el tema de bajar la edad de imputabilidad no es lo más importante. Sí creo que hay que estudiar una reforma a fondo de todo el sistema penal juvenil, y sobre todo, buscar formas de reinserción en la sociedad y la protección de los chicos, que quedan en la nebulosa donde no tienen derecho, terminan volviendo a una familia que muchas veces no sabe cómo ayudarlos para mejorar”.







López Arias insistió en que hay que trabajar a fondo para crear un sistema integral, que le garantice a los chicos la posibilidad de defenderse, reeducación, control, y que puedan reinsertase a la sociedad sin seguir delinquiendo.

“En Salta tenemos varios institutos, en Capital está en Castañares. Viene funcionando muy bien. En el 2018 fueron laureados dos chicos que viajaron a Córdoba a recibir un premio nacional. Hay una serie de actividades educativas, capacitaciones. Ahora vamos a recuperar el hogar de cerrillos, que se va a rehabilitar. Vamos a tener dos centros penales juveniles en Capital. Nuestra principal preocupación es educar, brindar asistencia psicológica, social, de manera de que los chicos salgan con posibilidades de reinsertarse en la sociedad”, sostuvo.