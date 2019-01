¿Quién es Chimuelo y por qué se convirtió en el primer fenómeno viral de 2019?

El video comienza con Renato sosteniendo el ave llamada Chimuelo en su mano y contando que su mascota había muerto: "Hoy es un día triste donde se nos va uno de la familia, un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo ya que Nuestro Señor se lo ha llevado".

Con una pala comienza a hacer un pozo para sepultarlo mientras canta el Ave María y a los pocos segundos ocurre un imprevisto: apenas lo coloca allí, su perro va corriendo y se lo roba con la intención de comérselo.

Desesperado, intenta sacarlo de la boca, pero el animal se resiste hasta que consigue hacerlo. En un segundo video, muestra finalmente el entierro de su pajarito como si nada hubiera pasado

Las imágenes fueron difundidas por José Ignacio (@Joselignacio) y ya tuvieron más de 66 mil "Me Gusta" y casi 33 mil retuits. Los usuarios confesaron haberse angustiado cuando el perro le robó al ave, pero no pudieron ocultar sus risas con la situación.

"Que tierno el video... igual me dio risa pero el gesto del niño es ejemplar... jajaj Adiós chimuelo", escribió Paola Pinilla (@ppinilla), mientras que Patty (@pattyhurta2g): "Jajajajajajajajaja te pasaste ! Gracias por compartir la segunda parte , quedé angustiada con el 1 , maravillosa actitud del niño ... Me remonte a mi infancia , cuando se me morían los pollos y los peces que me compraban en la feria.. siempre con su merecido responso".