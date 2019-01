Roly Serrano anunció que será candidato a diputado provincial por Salta

"Quiero representar al que no tiene" dijo el actor. Adelantó que sus intenciones de participar serán desde el peronismo. "Soy parte de un equipo de gente en la que confío muchísimo y que ya está trabajando”.

En medio de la temporada teatral en Villa Carlos Paz, el actor Roly Serrano anunció sus intenciones de participar en las elecciones 2019 en exclusiva para Teleshow."Me voy a presentar como candidato a diputado en Salta con el peronismo".

"Yo quiero representar al que no tiene, al que le sacan…", agregó y continuó: "Soy parte de un equipo de gente en la que confío muchísimo y que ya está trabajando. Personas a las que apuesto porque pensamos lo mismo hace 30 años. Ahora se dio la posibilidad de que yo, quizás, pueda ayudar en este momento".

Aseguró que el país necesita un cambio y se refirió al mandato de Cristina Fernández de Kirchner. "Con el Gobierno anterior aprendimos muchísimas cosas. Sobre todo, la verdad de cómo son las cosas. Quisiera ayudar en lo que más pueda y demostrar que se puede trabajar sin necesidad de meter la mano. Por el contrario, ayudando a quien necesita. Yo creo que sí se puede hacer. Confío de verdad, no con eufemismo", continuó.

"Tengo muchísimas ganas de ayudar. Siempre lo hice", destacó y explicó durante su carrera ha militado desde la Asociación Argentina de Actores con la creación de SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes). "Milito en lo que puedo y en la vida: me gusta ser consecuente con lo que pienso y con lo que digo. La gente que me conoce sabe quién soy. No hay dos Roly Serrano. Soy siempre el mismo", enfatizó el actor.

La última vez que Serrano habló con medios salteños, el acto defendió al diputado provincial, "Tury" Rodríguez tras las acusaciones por violencia de género. “Yo puedo decir que hay mucha acusación falsa ahí, conozco bien la historia”indicó a la periodista Mónica Juárez en el programa Tribu Urbana. Al mismo tiempo, Serrano sostuvo que si bien ante las denuncias de mujeres siempre hay que creer, hoy también hay una “caza de brujas, una utilización mediática y política, lo vivo con compañeros míos como el caso Darín”.