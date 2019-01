Abuso en Las Lajitas: “Mi sobrina no recuerda nada, está en shock”

Los días son difíciles para la jovencita de 14 años que fue atacada sexualmente en Las Lajitas, el jueves fue trasladada a la capital salteña donde pudo prestar declaración en Cámara Gesell, su tía Paulina en diálogo con InformateSalta contó: “Mi sobrina no recuerda nada, está en shock”.

“Actualmente recibimos el apoyo, contención y asesoramiento del Ministerio de Justicia, lo que nos sorprende es que no recuerda nada, su última imagen mental es de cuando estuvo con sus amigos, luego ya internada en el hospital. Su cuerpo está lastimada y lo único de lo que se queja es de dolor”.

Buscan contenerla porque no entiende qué fue lo que sucedió, ni cómo, es por ello que confían en que el tratamiento psicológico la ayude a destrabar esas imágenes que hoy parecen no existir. “Recién permitimos que hable con el psicólogo porque esperamos hasta que declare, no queremos que nadie desestime su relato ni que piensen que pudo haber sido inducida”.







En cuanto al estado emocional de la madre de la jovencita, la mujer que logró rescatarla tirando abajo una puerta a patadas dijo: “Está mejor, más tranquila. Ella también está muy sorprendida al ver que no recuerda, que haya sido tal el shock porque ni siquiera la reconoció cuando pudo sacarla de ahí”.

La mujer siente culpa y malestar al leer comentarios donde se la acusa de ser una mala madre, “sabemos que no es así, su instinto la llevó a saber que algo malo estaba pasando. Nosotros lo que queremos saber es cómo llegó a ese lugar. Por comentarios sabemos que en ese lugar hubo una fiesta, pero no tenemos idea de si ella entró por sus medios o la secuestraron”.

Finalmente aseguró que creen la investigación está bien encaminada, “ahora estoy yendo a la fiscalía, no vamos a permitir que esto quede impune”.