Wanda Nara salió al cruce de la acusación de Maxi López

Luego de que Maxi López acusara a su ex mujer y madre de sus hijos, Wanda Nara, de hacerlo "entrar en la casa de ella" o de llamarlo "cuando su marido (Mauro Icardi) está en la concentración", la mediática recogió el guante y le contestó a través de su cuenta de Twitter. "¿Max, no tenés otra cosa más interesante que hablar de mí?", sentenció y publicó Clarín.

Este nuevo ida y vuelta entre López y Nara arrancó con el extraño posteo que subió la blonda en Año Nuevo a Instagram Stories, en el que él aparecía junto a una Zaira Nara, de entrecasa, dando a entender que la relación con su ex esposa había mejorado.

Al respecto, el delantero del Vasco da Gama, de Brasil, no sólo negó una mejora en la relación con su ex, sino que fue lapidario con ella. "No, la verdad es que las cosas no están bien. No entiendo por qué hace estas cosas. Yo ese día tenía que pasar el fin de año con los chicos y ella se opuso de nuevo completamente", dijo, en diálogo con el periodista Martín Arévalo, desde el programa deportivo Un buen momento, de radio La Red.

Y a partir de allí, López, además de contar que pasó todas sus vacaciones en Italia durante un mes para estar junto a sus hijos, fue durísimo contra su ex esposa, actual mujer de Icardi. "Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración... y romper, y hacer cosas que no están buenas, más que nada por los nenes. Es una mina que se casó, que ya tuvo otros nenes y yo solo quiero mantener el vínculo con mis hijos y nada más".

Resulta que el que pone fotos en mi insta de VOS soy yo, el que llama cuando el otro no está en casa , siempre yo!! Tanta necesidad de una relación a 3 integrantes tenes?después de 5 años.. 🙄 Yo quiero una relación y vida normal con mis hijos., vos NO — Maxi Lopez (@MaxiLopez_11) 11 de enero de 2019









Asimismo, se descargó también a través de su Twitter: "Resulta que el que pone fotos en mi instagram de VOS soy yo, el que llama cuando el otro no está en casa, ¡siempre yo! ¿Tanta necesidad de una relación de tres integrantes tenés? Después de 5 años... Yo quiero una relación y vida normal con mis hijos. Vos no".



Sin embargo, la respuesta de Wanda no se hizo esperar. La esposa y manager de Icardi decidió contestarle rápidamente a través de Twitter, en una publicación que luego borró. "¿Max, no tenés otra cosa más interesante que hablar de mí? Es cansador que me arroben en mi Twitter con entrevistas 'futbolísticas'", sentenció la blonda.

Y en el final de su mensaje incluyó a Martín Arévalo (periodista de TyC Sports y La Red), quien entrevistó a su ex, y con quien ya tuvieron cruces tanto ella como Icardi. "El que cubría a la Selección parece que cubre espectáculos. No sabía nada", agregó, junto a algunos emoticones de burla y una sorpresiva foto de Marley.