Demoraron a una periodista que filmó el operativo policial de los festejos de Juventud

El sábado por la noche hinchas de Juventud Antoniana celebraron los 103 años de su existencia, en ese contexto la periodista Natalia Fernández fue a realizar una cobertura especial; según denunció estaba filmando cómo se realizada el operativo policial cuando fue detenida por cuatro policías que la golpearon y llevaron en un móvil hasta la Comisaría 2.

En Facebook, contó lo vivido y anunció que realizó una denuncia penal por privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y abuso de autoridad. “Anoche, cerca de las 22 horas un brutal operativo policial se llevó a cabo en los alrededores de la cancha de Juventud Antoniana, los hinchas celebraban los 103 años del club salteño y la policía, que cada vez tiene las botas más pesadas se hizo presente”, comenzó escribiendo.

En la esquina de San Juan y Córdoba más de 20 efectivos policiales hacían un cordón para contener a la hinchada, en ese instante llegan más de 40 oficiales. “Estaba sacando fotos, como periodista que soy, y uno de ellos me golpeó con el escudo. Sin contestar seguí el operativo que se dirigía hacia calle San Luis, en medio del camino uno de ellos grita "Vamos que hay que detener gente", envío el video que tenía a un grupo de prensa e informo sobre lo que estaba sucediendo”.

Mientras filmaba la forma brutal en la que detenían a los hinchas veo a través de la cámara que se me acercaba un policía, levanto la mirada y me dice "No podes filmar", le pregunté por qué, le dije que era periodista y que estaba haciendo mi trabajo, volvió a gritar "no podes filmar", se acercaron más oficiales y le repetí "soy periodista", me dijeron "contra la pared, como el resto" e intentaron sacarme el teléfono, afortunadamente se lo pude dar a una amiga que también estaba ahí para que ella pudiera dar aviso de lo que estaba pasando.







Aseguró que fue reducida por cuatro policías “no ofrecí resistencia en ningún momento, pedí a los oficiales que se identificaran y no lo hicieron en ningún momento, pregunté por qué me detenían y no me respondieron, lo único que me dijeron es que me llevaban a la Comisaría segunda”.

En el patrullero seguí preguntando si estaba detenida, me dijeron que no y pedí bajarme, no me lo permitieron. Volví a preguntar el nombre de los oficiales, no respondieron, insistí con el del jefe del operativo y uno respondió: "Tolaba". Volví a preguntar si estaba detenida, me dijeron que no, volví a pedir que me bajaran, me dijeron que no. Un oficial me amenazó con un golpe mientras me dijo "callate que me tenés cansado”.

Llegué a la segunda, me hicieron un cacheo, me sacaron una foto sin mi autorización, volví a decirles que soy periodista, me preguntaron si tenía el carnet, les dije que no y me respondieron "Entonces callate". Me labraron el acta de la contravención por incitación a la violencia en lugares públicos y desobediencia a la autoridad".

Finalmente aseguró que tras ser liberada acudió a la comisaría de Ciudad del Milagro donde radicó la denuncia correspondiente.