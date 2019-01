Salteños se acercan a donar sangre para Felipe, un niño accidentado en Jujuy

La triste noticia del fallecimiento de una mujer y un bebé de 10 meses, en un violento accidente en la ruta nacional 66 a la altura de Jujuy, puso en vilo a los salteños. Más aún cuando desde el hospital local pidieron unidades de sangre para otro integrante de la familia Maurizzi, Felipe de cinco años quien está en grave estado. “Ya estamos en condiciones de hacer envíos”.

Roxana Ponce, titular del Centro de Hemoterapia contó a InformateSalta que: “Estamos recibiendo donantes, nos encontramos trabajando, las personas que quieran colaborar pueden hacerlo de lunes a viernes de 7 a 17 y los sábados de 7 a 12”.







Explicó que cumplen con todas las normas de bioseguridad para realizar el traslado de las unidades de sangre. “Jujuy quedó en que nos van a pedir cuando necesiten, nosotros ya estamos preparados para hacer el envío”.

Finalmente contó que aquellos que quieras realizar una donación deben acercarse con el documento, tener entre 18 a 65 años, pesar un mínimo de 50 kilos, no tener antecedentes de infecciones que puedan transmitirse por sangre chagas, hepatitis B y C, hiv, no haberse hecho en los últimos 12 meses tatuajes ni piercing, acupuntura o cirugías mayores.