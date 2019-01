Filman un supuesto fantasma de Mercedes Sosa en un teatro

Un supuesto fantasma de Mercedes Sosa apareció este fin de semana durante un show teatral que tuvo lugar en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.

El hecho se registró en la sala del restaurant de un casino, cuando el humorista e imitador Fernando Ramírez se disponía a terminar su espectáculo con una interpretación de la icónica cantante tucumana.

Según el artista, el hijo de Mercedes se encontraba en el recinto y fue quien reconoció la figura de su madre formarse en el cielorraso.

Antes del espectáculo, el comediante estaba muy mal de la voz, tanto que hasta último minuto estuvo en riesgo la función. “Igualmente decidí hacerla, aunque a decir verdad durante toda la función mi voz estuvo a menos del 50%”, contó durante una entrevista que brindó al programa "Su Atención Por Favor", de la emisora porteña "Radio Metro FM".

A lo largo del espectáculo, Ramirez imita a varios famosos de la farándula local e internacional, y el gran cierre lo hace con su personificación de Mercedes Sosa.

“Cuando estuve a punto de comenzar la imitación, sentía tan mal mi voz que le pedí a mis padres que ya no están que me ayudaran, y a La Negra por favor esta noche cante ella porque no sabía si iba a poder hacerlo. Y entonces, cuando comencé a cantar, mi voz cambió. Lo cuento y me emociono, porque jamás en mi vida había cantado tan bien. No quiero decir que estuve poseído por Mercedes Sosa, pero algo pasó”, confesó en declaraciones que reporta el diario entrerriano "El Día".

Pero al mismo tiempo que esto ocurría en el escenario, otro fenómeno paranormal sucedió en la sala: cuando estaba a punto de comenzar la última imitación, en el techo del teatro se comenzó a formar una figura en la que muchos aseguran haber visto el rostro de la mismísima Mercedes Sosa.