Internaron de urgencia al Tata Brown

El ex defensor de Estudiantes y la Selección argentina está pasando por un delicado momento de salud y los mensajes de apoyo se multiplican en las redes

“Sos enorme y lo se yo y todo el mundo viejo, dejaste todo por todas las camisetas que pasaron por vos y más por la de la selección, ahora simplemente te pido que dejes todo para que todos nosotros dejemos de llorarte y podamos sonreírte como era antes…”, dice uno de los fragmentos de la carta que escribió Uma Brown, nieta del Tata, y que publicó en sus redes sociales.

El mensaje está acompañado por una foto del campeón del Mundo con Argentina en 1986, quien desde hace unos días se encuentra internado, con un estado de salud delicado, aunque aún no hay un diagnóstico oficial y se aguarda por mayor información.

Las palabras difundidas por Uma, se viralizaron de inmediato y las demostraciones de afecto no tardaron en llegar. “Que me digan que sos una persona enorme y fuerte es lo mejor que me pueden decir y vos ya lo sabes porque te lo decía siempre”, expresa la joven en otra parte del manifiesto, dejando a la luz el amor que siente por su abuelo y parte del reconocimiento que tiene por la mayoría del pueblo futbolero.

“Así que por mi, por vos y por toda la gente que te admira, te voy a pedir algo que con lo enorme que sos vos te queda chico, y es que la pelees así podes ser el mismo campeón del mundo que fuiste y vas a ser siempre, Te AMO para siempre!”, termina diciendo en la carta Uma Brown, expresando su deseo de recuperación para el autor de uno de los goles en la final frente a Alemania en 1986.

El campeón con el Pincha del Metro 82’ y el Nacional 83’, y que trabajó en distintos cuerpos técnicos de la institución a lo largo de los años, es muy querido en Estudiantes y por eso todos siguen de cerca su evolución. En las próximas horas se espera que haya mayor precisión sobre el diagnóstico de José Luis Brown y su estado de salud.