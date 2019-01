A partir del 14 de febrero los colectivos de SAETA no pasarán por la calle Deán Funes, ni Pueyrredón. Este es uno de los principales cambios que contempla el reordenamiento general del transporte público en el centro, incluido en el plan de Movilidad de la Municipalidad al que adhiere la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y SAETA.

El objetivo es descongestionar el tránsito y optimizarlo puesto que el 98% de todos los colectivos del sistema metropolitano circulan por el centro. La gerenta de planificación de AMT, Mabel Panozzo, en diálogo con El Tribuno, explicó que "habrá 0% de tránsito de colectivos en Deán Funes y Pueyrredón. Son los dos puntos con limitaciones por los que no pasarán unidades. Son solamente esos dos".







En esa zona se construyeron calles de convivencia y se llevan adelante obras de remodelación. Panozzo hizo hincapié en que a las prohibiciones o limitaciones de circulación de transporte público las establece la Municipalidad porque tiene la potestad del uso de las calles.

Otro cambio es que se bajará la cantidad de colectivos que pasarán por la avenida San Martín, donde el caos vehicular es evidente. "Eso nos permitirá ordenar un poco la circulación y tener un paso más ágil", indicó.

Las líneas cuyos recorridos se modifican usarán otras vías disponibles en el centro, como la avenida Belgrano será más usada. "En ella tenemos un carril exclusivo por el que pasan pocos coches por hora, entonces más unidades van a pasar por ahí", puntualizó.







Los colectivos del Valle de Lerma

Recientemente, legisladores del Valle de Lerma aseguraron que después de mucho tiempo los colectivos interurbanos volverían a circular, desde febrero próximo, hasta la avenida Belgrano. Las unidades habían dejado de llegar hasta esa arteria por las obras de reparación en la calle Pellegrini.

Al ser consultada sobre la situación, Panozzo respondió que "no todos los colectivos del Valle de Lerma van a volver a pasar por Belgrano porque, si no, estaríamos saturando determinadas calles y no sería beneficioso para la nueva circulación. Todavía estamos analizando una mejora en la forma en que llegan al centro hoy algunas de esas líneas. Estamos trabajando en definiciones. Seguramente las líneas tendrán un mejor acceso, lo cual no siempre significa que lleguen todas a Belgrano".

La gerenta Panozzo expresó que "estamos convencidos de que los habitantes del Valle de Lerma se mueven en la ciudad de Salta como los de la capital salteña. Todos los ciudadanos reclaman llegar a puntos determinados de la misma manera. Por este motivo queremos dar el mismo tipo de respuesta para todos".

Por otra parte, se supo que algunas líneas de colectivo pasarán por la avenida Sarmiento-Jujuy como una alternativa de acceso al centro.

La avenida Bicentenario seguirá siendo una vía principal para el transporte de colectivos. "No vamos a ver cambios en la cantidad de coches en esas calles", dijo Panozzo.







Falta un mes para que se materialicen los cambios. "La implementación está prevista en conjunto con el municipio y Saeta para mediados de febrero, así que estamos ultimando los detalles técnicos. Se comunicarán con anterioridad todos los recorridos, tanto los del Valle de Lerma como los de la ciudad de Salta", recalcó Panozzo.

"Con este reordenamiento vamos a cambiar la lógica de cubrir el área central del transporte público pero ninguna línea perderá su llegada principal. Vamos a respetar la forma de acceso, pero no necesariamente va a ir por el centro de la misma forma en que lo hacía", afirmó.

La funcionaria apuntó que el proyecto es integral. "Yo no lo plantearía como una prohibición de paso por determinadas calles sino como un esquema para optimizar los recorridos del centro", sostuvo.