El DT del Santo, durísimo contra Gimnasia: “No jugaron a nada”

Juventud y Gimnasia empataron 1 a 1 en el partido de ida de la fase preliminar de la Copa Argentina con un polémico arbitraje de Carlos Gariano.

El DT del “Santo”, Salvador Mónaco, en diálogo con InformateSalta, se refirió a las decisiones del árbitro en el partido. “Tengo mucha bronca porque no fue penal. El árbitro no estaba cerca de la jugada y yo desde el lugar que estaba, vi que no lo tocó”, dijo

Además destacó a su equipo por sobre su rival. “En líneas generales las tres situaciones que tuvieron ellos, las generamos nosotros. Gimnasia no jugó a nada. Nosotros tuvimos el control del partido. Fuimos más agresivos para ir a buscar a pesar de la juventud de algunos jugadores, hicimos un buen partido. Merecíamos el triunfo”, enfatizó.

Mónaco todavía no pudo ganar ningún partido desde su llega al Santo y habló sobre está situación. “No se nos da, es poco un karma para mí pero estoy tranquilo porque los chicos a pesar de la edad que tienen respondieron ante tan grande responsabilidad que es jugar un clásico”, indicó.

El DT hizo hincapié en el poco recambio. “Hoy AFA no nos deja utilizar los dos refuerzos. Argañaraz iba de entrada y Giménez de doble cinco y tuvimos que cambiar sobre la hora”, dijo.

Por último, destacó la actuación de los más jóvenes. “Hicimos debutar a Salinas y darle responsabilidad y el pibe respondió y jugó un gran partido. Cachi convirtió el gol, son chicos jóvenes que se tienen que transformarse en hombres”, concluyó.

La serie se definirá el próximo domingo en el estadio Gigante del Norte.