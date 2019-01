Podrían convocar a extraordinarias en el Concejo por los operativos de la AFIP en el municipio

Tras los allanamientos realizados en diferentes puntos de la ciudad y el requerimiento de información por parte de la AFIP a la Municipalidad de Salta, desde el bloque del Partido Obrero (PO) solicitaron a través de una nota que el Ejecutivo comparezca ante el Concejo Deliberante para dar las explicaciones del caso.

En la oportunidad, por FM Aries, señaló que el presidente del cuerpo deliberativo - Matías Cánepa - tiene la facultad de llamar a una sesión extraordinaria o directamente convocar a los funcionarios a una reunión de concejales de tipo de informal pero que les permita tener la información de primera fuente.

Foffani indicó que la intención es conocer cuál es el contenido del requerimiento de información, las empresas involucradas y sobre qué servicios y obras se está investigando. “Queremos ver la documentación respaldatoria, no solamente lo que nos expliquen García Salado y Gauffin”, dijo.

La concejal manifestó que el caso es muy grave, ya que se incautó también información de la Secretaría de Hacienda. “Estamos en presencia no de un hecho colateral sobre el funcionamiento de la Secretaría con respecto a la empresa, la que está investigada efectivamente es la Secretaría de Hacienda, porque si no, no se hubieran llevado la computadora personal del secretario”, manifestó.

Por último, insistió en que hay un manejo completamente hermético de la situación por parte del municipio. “Nosotros queremos saber cuáles son los datos que está reclamando el juez federal, y cuáles son efectivamente los funcionarios involucrados en la investigación", concluyó.