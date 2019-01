Maradona, polémico: "No soy pegador, pero era para arrancarle la cabeza a Rocío Oliva"

El ex futbolista habló de la escandalosa separación de su última pareja, de la cual se refirió con una repudiable frase. “Me hizo de todo”, justificó. Afirmó que su amor con ella “está muerto, no me despierta nada”.

Siempre polémico: el ex jugador Diego Maradona se refirió a su separación de Rocío Oliva, con una frase muy fuerte, donde afirmó que había momentos “para arrancarle la cabeza”.

Durante una entrevista que hizo en el programa de TV ‘Intrusos’, Maradona rechazó cualquier tipo de reconciliación con su ex pareja. “Rocío tiene firmado un papel en el que indica que no puede decir absolutamente nada. Rocío está totalmente en cana. Fuera de mi vida. ¿Si se portó mal? Eso está en manos de los abogados”, aseveró.

No obstante, agregó: “Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza. Me hizo de todo. Ella firmó un papel (comprometiéndose a) que no iba a poder decir nada. Y este rally que está haciendo en sus vacaciones, lo está haciendo con plata mía”.







Sobre este punto, agregó que “la casa (de Bella Vista) que le di a su familia es mía, y me la voy a quedar. Lo lamento. Si vos no sabés mantener a tu hija y no le das un buen correctivo… Yo no soy Papá Noel que voy por los colectivos preguntándole a la gente qué necesita. Yo trabajo, como trabaja todo el mundo”.

Para dejar en claro su postura, remató que su amor con Oliva “está muerto, ella no me despierta nada. Hace mucho tiempo que duermo solo”. También la acusó de que “en Dubai, ella esperaba a que yo me durmiera para ir a sacarse fotos y mostrarle a sus amigos y esconderme cosas. Ya estaba muerto todo”.