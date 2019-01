Detalles del robo a Nutribras S.A. que habría sido comandado por Kuldeep Singh

De acuerdo a la investigación fiscal, todo comenzó el 26 de octubre del año pasado, cuando Kuldeep Singh citó en el supermercado KUVEFA de su propiedad, a Jonathan Diez, quien tenía vínculos con Nutribras SA, a través de un mensaje de Whatsapp: “hola Jonathan, buen día espero que vengas, no hagas que vaya a buscarte”. El encuentro era para reclamarle por una serie de cheques sin fondos de la empresa. También adelantó que iba a contactarse con unos “tucumanos” y que éstos iban a encargarse del cobro, establece la requisitoria.

De esta manera, Jovanovics sostiene que Singh programó viajar con Diez ese mismo día a las 11.30 y pasó a buscarlo por su casa en Rosario de la Frontera. Llegó en una camioneta VW Amarok gris conducida por Medina y fueron la estación de servicio YPF “Futuro II”, de esa ciudad. Se bajó y fue hasta otra camioneta, permaneció algunos minutos y regresó con Claudio Romano, quien se acomodó en el asiento trasero junto a Diez, sacó un arma y lo apuntó.





Ante esta situación, la investigación indica que Jonathan Diez sostuvo que “apenas salimos a la ruta el señor de remera verde, el gordo (Claudio Romano), saca del bolsito una pistola de negra con tambor, y la gira hacia mi lado, me la apoya en el lado de la cintura y ahí me dice “nosotros hablamos el idioma de la calle”, que ellos se querían cobrar la de ellos(…),(…)que los cheques se los había entregado Kuldeep, ellos decían que sabían dónde vivía mi familia y mi hermana en Salta…yo tenía que colaborar y que no me iba a pasar nada”, sostuvo Diez. El fiscal aseguró que la maniobra quedó registrada en cámaras de seguridad.

Al llegar a las instalaciones, obligaron a Diez a revelar algunos movimientos de la empresa, aunque en este punto, el testigo indicó que Singh, quien tuvo una participación activa en todo momento, adujo que conocía en horario de entrada y salida de los empleados, por lo que el fiscal sospecha de un trabajo de inteligencia previo.

De esta manera, Romano y Singh le habrían ordenado a Diez que llamara por teléfono a uno de los empleados para saber cuánta gente había adentro, a las 18, le habrían ordenado que hiciera de señuelo para que el sereno abra el portón de las instalaciones, lo que Juan Vidal Leiva hizo al ver que se trataba de Jonathan.







Luego de abrir el portón, según Fiscales, Romano redujo al sereno y Singh y su banda tomaron el control de las instalaciones, cortaron el cable de las cámaras de video, aunque no de todas, las imágenes almacenadas, permitieron luego develar detalles del asalto.

Para Jovanovics, ya inmovilizados el sereno y Diez comenzó el robo para lo cual Singh contó con la complicidad de Arias, Luján y Uncos, quienes llegaron con camiones pertenecientes al entonces diputado provincial. Con elevadores, Singh y su banda se apoderaron ilegítimamente de los siguientes numerosos bienes de la planta procesadora “NUTRIBRAS”.

Entre otras pruebas, la fiscalía destacó las filmaciones secuestradas. En las mismas, el fiscal indicó que se advierte con claridad a “Singh, en todo momento dar indicaciones sobre que maquinaria cargar, dialogar con Claudio Romano, quien portaba el arma de fuego; a pocos metros a Lujan manejar un “sampi” cargando mercadería de la empresa Nutribras; al imputado Arias dirigir los camiones, que con posterioridad Uncos se llevaría de la empresa Nutribras hacia un galpón de Kuldeep Singh, en Rosario de la Frontera”.

Asimismo, indicó que el propio ex diputado, ante la trascendencia mediática del asalto, devolvió voluntariamente el botín robado. Y lo hizo “una vez que se encontró acorralado, por lo que todo esto no hace más que confirmar, que Singh participó en este raid delictivo ocurrido el día 26 de octubre, en complicidad con los hermanos Romanos y los Sres. Arias, Lujan y Uncos”.