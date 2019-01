Abuela salteña fue golpeada y echada de su casa por su propia hija

Damiana cuenta como a pesar de su dedicación a la familia durante toda su vida, hoy es víctima de la indiferencia y los maltratos en particular de su hija "Graciela" la cual es docente y mediadora en nuestra ciudad.

Ella relata que vivió en Salta capital junto a su hija a la cual le crío las hijas, una de ellas con algunos problemas de salud, agrega que la mujer se quedó con su casa a la cual por su descuido, la escrituró bajo su nombre y luego la corrió.

"Ha hecho las escrituras directamente para ella, ha pagado, directamente para ella". Cuenta que al consultarle por qué las boletas seguían viniendo a su nombre, le contestó que había hecho las escrituras "las hice a mi nombre porque yo tengo ampliación acá, ya hice las escrituras, te voy hacer sacar presa de acá"

Damiana hoy vive en una casa en Hipólito Yrigoyen pero de vez en tanto, por el amor a sus nietas, llega a la que algún día fue su casa en Salta, fue así que el día lunes recibió una feroz agresión en manos de su hija.

"Ella me pegó, ella me golpeó de la manera que ha querido, ya me venía diciendo, a qué venís vos? sos un montón de aca, vos tenes que estar lejos" echándola de su propia casa.

La mujer durante el video cuenta situaciones de violencia incluso de manos del que alguna vez fue su marido que quiere obligarla a vender la propiedad en Hipólito Yrigoyen e incluso disparó con arma de fuego contra la casa e hirió a un joven que se encontraba trabajando en la casa en esa oportunidad.

Hoy Damiana clama ayuda de la justicia y asistencia, ya que no tiene ningún familiar que la ayude. Por los golpes tiene puntos y aún le duran los moretones.