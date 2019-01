Víboras, alacranes y ratones en un baldío de zona norte

Tras las denuncias recibidas por sus pares de Parque Belgrano por la falta de limpieza de pastizales, vecinos de B° Docente, en diálogo con InformateSalta, denunciaron un baldío totalmente abandonado que alberga ratones, víboras, mosquitos, basura, alacranes, etc. Se encuentra ubicado detrás de la cancha de Asembapras entre las calles Luis Agote y avenida Eisntein.

“Es terrible la cantidad de víboras, en muchos casos se metieron a las casas de todos los vecinos. Es una constante que tenemos que pelear con las ratas negras” indicó Patricia.







Además, la vecina manifestó que deben luchar contra terceros que se acercan en autos o camioneta a arrojar todo tipo de residuos o animales muertos. “¡Es un olor!, los días que hace calor, el viento trae el olor podrido del baldío” agregó.

La falta de mantenimiento del lugar ha provocado que los pastizales tengan una altura de un metro y medio, lo que genera ocasión para que delincuentes puedan esconderse. “Hemos llamado varias a la policía, porque hay gente que se mete de noche y no sabemos si se meten de baño para mirar las cosas” señaló Patricia a InformateSalta.







El barrio sufre esta situación desde el 2015, fecha en la que fueron entregadas sus viviendas. “Siempre ha sido lo mismo de estar cuidado que no nos vayan a tirar la basura, que no nos tiren perros muertos. Hay ratas negras, marrones. Son enormes, cada ratón debe pesar medio kilo” sostuvo la mujer.

Si bien varios vecinos ya hicieron las denuncias correspondientes, las quejas no han sido escuchadas hasta el día de hoy. Incluso, Patricia aseguró a InformateSalta que la secretaría de Ambiente conoce la situación y aún no hizo nada. “Hace una semana publiqué las fotos de las víboras y del baldío, me preguntaron donde es pero no me dieron respuesta tampoco”.







Finalmente, recordó que hace 30 días se limpió el canal contiguo al espacio abandonado y ni siquiera cortaron el pasto en los alrededores. “Lo que menos quisiera que alguien se enferme” concluyó.