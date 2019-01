Rocío a Ojeda: "Ahí está, que lo agarre, se lo regalo"

En Todas las tardes Rocío Oliva habló por primera vez tras la escandalosa entrevista que dio Diego Maradona en Intrusos. Uno de los temas que no faltó fue la versión que asegura que el exfutbolista se reconcilió con Verónica Ojeda.

“Entre ellos pasaron muchas cosas, se dijeron muchas cosas. Cuando todo está así medio que todo cuesta. Igual ya no es mi problema, la que va a estar con él es ella”, aseguró apenas le consultó Maju Lozano sobre el fuerte rumor. “Después que Verónica dijo que era mal padre. Es todo raro”, agregó, sobre el contexto en el que se daría esta nueva oportunidad de los ex.

“Ella dijo que era feliz cada vez que yo me separaba de Diego”, lanzó y desestimó que esté en una guerra con Verónica y le dedicó un palito tanto a ella como al Diez. “Yo no tengo nada que ver, para una guerra se necesitan dos. Ahí está Diego, que lo agarre. Se lo regalo. No sé cómo decirlo sin que suena mal. Yo estoy afuera de eso”, arrojó, picantísima.

En todo momento la joven sostuvo que su relación con Maradona ya era parte del pasado y que las preocupaciones de Verónica tenían que ser Claudia Villafañe y Dalma y Giannina Maradona por la mala relación que tienen. “No creo que Rocío sea el problema de ella, hoy ya no es”, enfatizó, para luego recordar uno de los conflictos de su enemistad con Verónica. “Cuando Diego quería ver al hijo ella pedía que yo no esté presente. Yo fui la mujer de Diego por 6 años. Era una locura eso”, rememoró Rocío Oliva. ¿Saldrán a responderle?