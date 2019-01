Yanina Latorre, durísima contra Laurita Fernández: "¿No se hizo conocida en el Bailando por sus ... ?"

En plena temporada de Sugar en Mar del Plata, Laurita Fernández analizó su paso como jurado en Bailando 2018 y su balance no fue del todo positivo, consignó Ciudad.

"No tenía la posibilidad de hacer lo que me gusta hacer. Juzgar no era lo que importaba en el Bailando. Lo que importaba era cómo lo decías o si generaba algo. El formato es así, se dio de esa manera y es lo que funciona. (El jurado) es donde yo no me sé desenvolver, ni me gusta. No me sentí cómoda en el rol de jurado en ese formato", aseguró la bailarina en Por si las Moscas, por La Once Diez.

No ajena a lo que pasa en el espectáculo local y desde sus vacaciones en Aspen, Yanina Latorre leyó algunas de las declaraciones de Laurita en Twitter y le dedicó un picantísimo tweet: "¡Qué mona! Ahora dice que no le gusta el formato. Yo me pregunto, ¿no se hizo conocida en el Bailando por sus quilombos amorosos?", escribió la panelista de Los Ángeles de la Mañana, cuestionando a la novia de Cabré. ¿Habrá respuesta?