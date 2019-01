Wichis reivindican la calidad educativa en Misión Chaqueña

Hoy el ministro de Gobierno y Justicia Marcelo López Arias, recibió a representantes de la comunidad Misión Chaqueña, que se vieron afectados por el reclamo de algunas familias que exigieron la directora de la escuela de la zona sea de la etnia Wichi. “La calidad educativa es buena, hay profesionales que salieron de esa escuela”, dijo Sergio Vaca.

“La razón por la que estamos aquí con la gente de la Misión Chaqueña es porque nos sentimos molestos, todos saben que hay un grupo de familias que están pidiendo cosas personales, lo que nos molesta es que dicen que la comunidad y no es así”, dijo el representante Sergio.





El conflicto nació cuando postularon a una docente Wichí para ocupar el cargo de directora, como no cumple los requisitos fue dada de baja, sin embargo desde el Ministerio de Educación propusieron crear el cargo de coordinadora para sumarla al equipo de trabajo.

“Nosotros que vivimos en la comunidad podemos decir que el nivel académico no es malo, la calidad es buena, hay profesionales que salieron de esa escuela, no nos parece justo que digan que la enseñanza no es buena”, añadió.

El ministro aseguró que escucharán su reclamo y adelantó que: “Con el presidente de la Cámara de Diputados y la ministra de Educación vamos a trabajar en una reforma de la ley y lo vamos a hacer a través de foros en territorio, en cada una de las comunidades, manera que podamos hacer una buena modificación que le dé mayor participación a las comunidades en lo que es el mejoramiento del sistema educativo”.