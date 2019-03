Scaloni confirmó el equipo para el choque ante Venezuela

Scaloni definió los once para el partido de mañana ante Venezuela y anticipó que la táctica será dinámica: "Podemos empezar de una manera y terminar de otra".

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, confirmó el equipo para enfrentar mañana a Venezuela, con el regreso de Lionel Messi en el ataque y con una táctica dinámica que se acomodará a las distintas circunstancias del partido pero que comenzaría con un 4-3-3, según el propio DT enumeró en la conferencia de prensa.

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Gabriel Mercado, Juan Foyth, Lisandro Martínez; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico; Messi, Lautaro Martínez y Gonzalo Martínez. En ese orden los paró Scaloni. Es decir, con Tagliafico como volante por izquierda.

"Puede haber varios esquemas en un mismo partido, de inicio puede ser una cosa y durante el partido puede ser otra", explicó el DT, quien luego reconoció: "Nico (Tagliafico) nos da la posibilidad de cambiar", confió el entrenador. Con él, el equipo podría pasar fácilmente del 4-3-3 al 5-2-3.

"Que el equipo acompañe a Lionel Messi y que él de lo mejor de sí"

“Para mí y para todos es una alegría que él vuelva. Pocos entrenadores tienen la oportunidad de entrenarlo y yo, pese a mi juventud, la tengo y estoy contento. Ahora lo que resta es que intentar que el equipo lo acompañe y que él de lo mejor de sí, nada más. Estamos todos muy contentos de su vuelta”.

"No vamos a variar lo que hicimos en estos seis partidos. Que él venga es un agregado más. Hemos utilizado diferentes sistemas y mañana lo vamos a hacer de la misma manera sumado a su gran calidad. Necesitamos que sus compañeros, que son grandes jugadores y figuras en sus clubes, den ese plus para intentar que seamos un gran equipo”.

"Messi y Dybala son compatibles, pero hay que trabajarlo. Seguramente con tiempo se pueda lograrlo. Ahora considero que no es el momento, es lógico, no tuvimos mucho tiempo de preparación” .

“Messi está en un momento de la temporada importante donde la fatiga se siente y es evidente, no solo en el sino en muchos jugadores y eso hay que tenerlo en consideración”.

“Liberamos a los jugadores cuando tienen algún problema o un riesgo, nada más. En este caso lo de Ángel Di María fue evidente y Nicolás Otamendi no pudo venir por lesión. En eso somos muy conscientes, el que no está en condiciones no lo vamos a arriesgar. Messi está disponible y lo que pase después de mañana no te lo puedo decir, es futuro”.

“El entrenador de la Selección Argentina siempre está en evaluación”

Scaloni fue consultado sobre los dichos de César Luis Menotti, quien dijo en las últimas horas que estaba en observación y que era algo que ya lo habían hablado.

“Estamos todos al tanto, estamos en contacto con él, en la misma sintonía… El entrenador de la Selección Argentina siempre está en evaluación, tengo la mejor con él, está bueno que hablé siempre bien de nosotros y es un lujo poder contar con su opinión”, expresó Scaloni.

“No tengo la experiencia de los entrenadores que hace años entrenan, pero con todos los que he hablado me dicen que no dejan de aprender nunca. Estoy constantemente aprendiendo y escuchando, lo hacía como jugador también. Tengo que aprender un montón, soy de los que piensan que siempre hay que escuchar y saber que uno no tiene la verdad”.