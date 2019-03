Increíble, una escuela de Orán sufrió al menos 30 robos en 3 meses

Según informó Radio Ciudad Orán, el increíble y preocupante dato es que en lo que va del año 2019, la escuela Lidia Rosa Montellanos de Sidorenko, sufrió al menos 30 robos, se llevaron desde un modem hasta azúcar.

“Es muy triste lo que nos pasa, en lo que va de este año ya nos entraron a robar 30 veces. Ayer por ejemplo entraron dos veces y esta madrugada también. El ladrón, un joven de 17 años que vive en el Barrio Patrón Costas, fue encontrado por la policía adentro de la escuela y lo demoraron pero lo más preocupantes es que es el mismo que ya nos robó 4 veces” expresó la directora Isabel Caro.









Resignada, la directora dijo que sabe que cada día cuando vuelva a su trabajo encontrará un nuevo robo o algún daño en las instalaciones.

“Ya no tienen que robarnos y cuando no encuentran nada solo rompen todo como viene pasando últimamente. Ya se llevaron un servidor de internet, golosinas, leche, zucoa, azúcar y muchas cosas más. Yo me voy a mi casa a descansar sabiendo que cuando vuelva a la escuela otra vez nos habrán robado, es triste pero es la realidad con la que convivimos”, se lamentó Caro.