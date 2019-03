“Lo único que pienso es en que se salve Gimnasia y Tiro”

Gimnasia y Tiro recibirá el próximo domingo, a partir de las 16 horas, a Juventud en el último partido de la reválida que definirá la permanecía o descenso de la categoría. Con un empate, el “Albo” salvará la ropa y un triunfo hasta podría darle la clasificación a la siguiente instancia.

Daniel Ramasco técnico de Gimnasia y Tiro en diálogo con InformateSalta afirmó que en lo único que piensa es en su equipo. “Hoy no me importa nadie, solo Gimnasia y Tiro. Hubiera sido lindo que lleguemos los dos peleando una clasificación y no un descenso porque son dos equipos salteños. Pero en esta situación lo único que pienso es que se salve Gimnasia y Tiro”, aseguró.

El técnico manifestó que no estaba en los planes de nadie llegar a esta situación. “No quería llegar a la última fecha y menos jugando un clásico. Pero es lo que el destino nos puso y es lo que tenemos que afrontar y tratar de sacarlo y conseguir el objetivo planeado”, dijo.

Algunas derrotas fueron clave y así lo explicó el entrenador. “Los últimos tres partidos yo creo que aflojamos en los resultados. Hubo dos partidos que tengo en mi cabeza y fueron Zapla y San Martín de Formosa que merecimos sumar puntos y no pudimos. No tuvimos suerte. En Crucero no jugamos bien y la verdad ellos hicieron los méritos para ganarlo”, confirmó.

También afirmó que no se puede hacer un análisis de la situación en este contexto. “Es difícil hacer un análisis tan amplio. Hay que hacer un trabajo a largo plazo y creo en eso, en hacer proyectos de tres años donde surjan los chicos y que sean los que defiendan y se identifican con la camiseta. Pero no es el momento de analizarlo y tampoco de poner a los chicos que defiendan la camiseta. Es una situación que tiene mucha presión y los chicos no son los responsables de esto”, dijo.

Ramasco se refirió a la semana de trabajo y como quitarles la presión a su equipo. “Es difícil pero uno trata de llevar la semana con la tranquilidad. Hoy el jugador, el hincha y para mi también es muy dramático pensar en un resultado adverso y eso te lleva a estar presionado, nervioso. Yo trato de inculcar que los chicos tienen que salir y ganar y pensar en positivo. Después si pasa algo malo, pensar después que vendrá. Esta semana lo único que tenés que tener en la cabeza, es imaginarte la victoria imagínate ganando, que las cosas van a estar bien”, manifestó.

El DT no se guardó nada y también explicó como decidió convertirse en el técnico del Albo. “Estoy contento y no tengo miedo de afrontar esto que esta pasando y sabía que esto podía pasar desde que lo agarré. También es lógico que si uno podía elegir me hubiera gustado agarrar un proceso nuevo, armar un equipo nuevo. Pero tengo un grupo bárbaro, tengo uno chicos fantásticos y los defiendo a muerte. Yo estoy con ellos hasta el final. En mi cabeza esta ganar el domingo y de premio venga la clasificación”.

Por último, envió un mensaje a los hinchas. “Le digo a la gente que venga, que apoye. Yo necesito de todos y de esa energía positiva para salir de todo” concluyó.