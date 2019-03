Femicidio Cintia Tapia: “Estaba ensangrentada y tenía la cara rota”

En el inicio del juicio contra Ramón Chocobar por el femicidio de Cintia Tapia, ocurrido el 21 de septiembre en el Camping El Préstamo en el Dique Cabra Corral, declaró el joven que halló su cuerpo dentro de una zanja. Ezequiel Mella describió una escena desgarradora y pidió que se haga justicia.

“Ese día yo estaba de fiesta, tenía un vino en la mano y me fui a orinar a los yuyos eran cerca de las dos de la madrugada, me metí como en una zanja y vi un bulto, sinceramente no creí que era una persona, me acerqué y comencé a palpar, ahí me di cuenta que era una chica”, del susto se le cayó el vino, salió y fue a buscar a la Policía.





“Cuando la vi me asusté, me descompuse. Me acerqué y me animé a tocarla estaba ensangrentada y tenía la cara desfigurada, rota como si alguien hubiese saltado arriba de ella”. Respecto a su cuerpo dijo que estaba semi tapada con tierra, “tenía la bombacha enganchada en el pie izquierdo con el pantalón y la blusa rota”.

El joven dijo que salió asustado de ese lugar, enojado “sentí mucha bronca porque tengo hermanas y no me gustaría que les pase algo así”. En ese momento Ezequiel quedó detenido como principal sospechoso, sabía que no tenía nada que ver por eso colaboró en todo momento.

En la comisaría se encontró con Chocobar: “Tuve la mala suerte de verlo cuando la Policía lo encontró y lo detuvieron, lo pusieron a mi lado. Ese chico emanaba un olor a muerto, cuando entró le pregunté si él tenía algo que ver con la chica, pero nunca me respondió. Lo vi desorientado y nervioso”, detalló.

Hoy se espera el testimonio de cinco personas en lo que será la segunda audiencia de juicio.