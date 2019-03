Hay fechas confirmadas para la disputa de la primera Copa de la Superliga

Las únicas excepciones serán "la participación de equipos en torneos de Conmebol, organismos de seguridad por las distintas jurisdicciones en caso de que haya superposición y las elecciones programadas dependiendo de la jurisdicción correspondiente'".

Por otra parte, la entidad liguera anunció que la Copa de la Superliga significará el estreno oficial del COMET, sistema digital de registro de jugadores, en el fútbol argentino. Para el flamante torneo de eliminación directa, los 26 clubes participantes deberán enviar por mail, antes del viernes 29 de marzo a las 23:59, una lista de buena fe con 40 jugadores. Seguidamente, deberán mandar una lista de buena fe con 30 jugadores antes del lunes 8 de abril a las 23:59.

En la primera fase jugarán los equipos que hayan terminado del 7° al 26° puesto en la actual Superliga. Luego entrarán en octavos los equipos que hayan terminado en los primeros 6 de la tabla final.

La Copa de la Superliga otorgará una plaza a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2020 al campeón y otra plaza a la primera ronda de la Copa Sudamericana 2020 al subcampeón.

LOS CRUCES HASTA EL MOMENTO

Unión-San Lorenzo

Talleres-San Martín de Tucumán

Independiente-Colón

Tigre-Argentinos

Lanús-Rosario Central

Aldosivi-Belgrano

Godoy Cruz-Patronato

Huracán-San Martín de San Juan

Banfield-Gimnasia La Plata

Estudiantes-Newell's

REPASÁ EL FIXTURE COMPLETO:

FASE 1 - IDA:

12/4/19 Viernes 19.00 Puesto 17 Puesto 16 P1

12/4/19 Viernes 21.10 Puesto 18 Puesto 15 P10

13/4/19 Sábado 15.30 Puesto 21 Puesto 12 P4

13/4/19 Sábado 17.45 Puesto 22 Puesto 11 P6

13/4/19 Sábado 20.00 Puesto 23 Puesto 10 P9

14/4/19 Domingo 15.30 Puesto 24 Puesto 9 P3

14/4/19 Domingo 17.45 Puesto 25 Puesto 8 P2

14/4/19 Domingo 20.00 Puesto 26 Puesto 7 P8

15/4/19 Lunes 19.00 Puesto 19 Puesto 14 P7

15/4/19 Lunes 21.10 Puesto 20 Puesto 13 P5

FASE 1 - VUELTA:

19/4/19 Viernes 19.00 Puesto 16 Puesto 17 P1

19/4/19 Viernes 21.10 Puesto 15 Puesto 18 P10

20/4/19 Sábado 15.30 Puesto 12 Puesto 21 P4

20/4/19 Sábado 17.45 Puesto 11 Puesto 22 P6

20/4/19 Sábado 20.00 Puesto 10 Puesto 23 P9

21/4/19 Domingo 15.30 Puesto 9 Puesto 24 P3

21/4/19 Domingo 17.45 Puesto 8 Puesto 25 P2

21/4/19 Domingo 20.00 Puesto 7 Puesto 26 P8

22/4/19 Lunes 19.00 Puesto 14 Puesto 19 P7

22/4/19 Lunes 21.10 Puesto 13 Puesto 20 P5

OCTAVOS - IDA:

26/4/19 Viernes 21.10 Ganador P3 (9 vs 24) Ganador P2 (8 vs 25) O2

27/4/19 Sábado 15.30 Ganador P6 (11 vs 22) Puesto 6 O5

27/4/19 Sábado 17.45 Ganador P4 (12 vs 21) Puesto 5 O3

27/4/19 Sábado 20.00 Ganador P5 (13 vs 20) Puesto 4 O4

28/4/19 Sábado 15.30 Ganador P7 (14 vs 19) Puesto 3 O6

28/4/19 Domingo 17.45 Ganador P10 (15 vs 18) Puesto 2 O8

28/4/19 Domingo 20.00 Ganador P1 (16 vs 17) Puesto 1 O1

29/4/19 Domingo 21.10 Ganador P9 (10 vs 23) Ganador P8 (7 vs 26) O7

OCTAVOS - VUELTA:

3/5/19 Viernes 21.10 Ganador P2 (8 vs 25) Ganador P3 (9 vs 24) O2

4/5/19 Sábado 15.30 Puesto 6 Ganador P6 (11 vs 22) O5

4/5/19 Sábado 17.45 Puesto 5 Ganador P4 (12 vs 21) O3

4/5/19 Sábado 20.00 Puesto 4 Ganador P5 (13 vs 20) O4

5/5/19 Domingo 15.30 Puesto 3 Ganador P7 (14 vs 19) O6

5/5/19 Domingo 17.45 Puesto 2 Ganador P10 (15 vs 18) O8

5/5/19 Domingo 20.00 Puesto 1 Ganador P1 (16 vs 17) O1

6/5/19 Lunes 21.10 Ganador P8 (7 vs 26) Ganador P9 (10 vs 23) O7

CUARTOS - IDA:

11/5/19 Sábado 17.45 Ganador O5 (Puesto 6/11 vs 22) Ganador O6 (Puesto 3/14 vs 19) C3

11/5/19 Sábado 20.00 Ganador O7 (7 vs 26/10 vs 23) Ganador 08 (Puesto 2/15 vs 18) C4

12/5/19 Domingo 17.45 Ganador O1 (Puesto 1/16 vs 17) Ganador O2 (8 vs 25/9 vs 24) C1

12/5/19 Domingo 20.00 Ganador O3 (Puesto 5/12 vs 21) Ganador O4 (Puesto 4/13 vs 20) C2

CUARTOS - VUELTA:

14/5/19 Martes 19.00 Ganador O6 (Puesto 3/14 vs 19) Ganador O5 (Puesto 6/11 vs 22) C3

14/5/19 Martes 21.10 Ganador 08 (Puesto 2/15 vs 18) Ganador O7 (7 vs 26/10 vs 23) C4

15/5/19 Miércoles 19.00 Ganador O2 (8 vs 25/9 vs 24) Ganador O1 (Puesto 1/16 vs 17) C1

15/5/19 Miércoles 21.30 Ganador O4 (Puesto 4/13 vs 20) Ganador O3 (Puesto 5/12 vs 21) C2

SEMIFINALES - IDA:

18/5/19 Sábado 17.45 Ganador C4 (7 vs 26/10 vs 23/Puesto 2/15 vs 18) Ganador C3 (Puesto 6/11 vs 22/Puesto 3/14 vs 19) S2

19/5/19 Domingo 17.45 Ganador C2 (Puesto 5/12 vs 21/Puesto 4/13 vs 20) Ganador C1 (Puesto 1/16 vs 17/8 vs 25/9 vs 24) S1

SEMIFINALES - VUELTA:

25/5/19 Sábado 17.45 Ganador C3 (Puesto 6/11 vs 22/Puesto 3/14 vs 19) Ganador C4 (7 vs 26/10 vs 23/Puesto 2/15 vs 18) S2

26/5/19 Domingo 17.45 Ganador C1 (Puesto 1/16 vs 17/8 vs 25/9 vs 24) Ganador C2 (Puesto 5/12 vs 21/Puesto 4/13 vs 20) S1

FINAL:

2/6/19 Domingo 17.45 Ganador S1 + Ganador S2