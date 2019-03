Para Urtubey, el candidato a gobernador del PJ debe salir de las PASO

En el marco de la presentación del sistema de Cobertura Universal de Salud, el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, en diálogo con InformateSalta, confirmó que el candidato del Partido Justicialista (PJ) que aspire a reemplazarlo en el cargo debe ser elegido en las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

En la oportunidad, señaló que hay muchos dirigentes que tienen enormes condiciones como para poder ser candidatos a gobernador. “Naturalmente vamos a trabajar todos juntos para garantizar que a través de unas primarias se pueda elegir el candidato que sea más competitivo de todo el sector”.

También se refirió a la posibilidad de que la diputada provincial Bettina Romero compita por la intendencia capitalina dentro del PJ. “Los partidos políticos no son propiedad de nadie, todavía no me involucré en la cuestión electoral, pero cuando inicie el proceso vamos evaluar todas las alternativas”, sostuvo.

Por último, confirmó que la intención del gobierno provincial es que las elecciones provinciales se realicen el mismo día que las nacionales para evitar a la gente tener que ir muchas veces a votar.