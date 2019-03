En pedido de mejoras en las calles, vecinos del B° 14 de mayo cortaron ruta 51

Cerca de 20 personas, entre adultos y niños, interrumpieron el paso vehicular en la mano que va del centro hacia el aeropuerto. Reclaman obras en los barrios y pavimentación, ya que el colectivo no puede ingresar al barrio por el estado de las calles.

La manifestación se extendió hasta las 13 horas. Los vecinos se ubican en la ruta 51 cortando el tránsito en un tramo de la rotonda que está en frente del barrio 14 de Mayo, a la altura de la estación de servicio YPF. Interrumpen el ingreso a los barrios Intersindical, Juan Pablo II, etc.

Entre los reclamos, se encuentran obras para el barrio, limpieza y pavimentación urgente: “Tenemos notas, expedientes, les presentamos las inquietudes de la gente. Vinieron políticos a prometer muchas cosas, pero no las cumplieron. Las calles son intransitables, no tenemos iluminación, el colectivo no puede ingresar por el estado de las calles y esto afecta mucho a los niños que ya comenzaron las clases”, manifestó uno de los vecinos.